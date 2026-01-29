Kısa sürede zengin olunur mu? Emrah Lafçı para kazanmanın gizli formülünü açıkladı!

Zengin olmak birçok kişinin hayallerini süslüyor. Peki çalışarak zengin olmak mümkün mü? Doğru adımlarla nasıl birikim sahibi olabiliriz? Ekonomist Emrah Lafçı, Tgrthaber.com ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a yatırımcıların en sık yaptıkları hataları anlatarak, tasarruf yapabilmenin kilit yollarını açıkladı.

Çalışarak zengin olmak mümkün mü?

Sıfırdan başlayan bir insanın da para biriktirmesinin mümkün olduğunu ifade eden Lafçı, "Ancak Türkiye ölçeğinde baktığımızda zenginliklerin büyük ölçüde aileden kalıtsal olarak geldiğini görüyoruz. Bu durum çalışarak zengin olunamayacağı anlamına gelmez; olunabilir. Fakat bunun için doğru işleri, kazanç getirecek alanları ve doğru yöntemleri seçmek gerekir. Konunun çok fazla detayı var; hepsine girmeden ana çerçeveyi çizmek daha doğru olur" diyerek küçük ölçekli yatırımcılar için kritik bir noktaya dikkat çekti.

SIRADAN VATANDAŞ NASIL ZENGİN OLUR?

Az birikimi olan sıradan bir vatandaş nasıl para kazanır?

Toplumda kolay para kazanma arzusu nedeniyle hataların sık sık yapıldığı günümüzde elinde birikimi olmayan sıradan bir vatandaşın nasıl para kazanabileceği sorusunun sık sık gündeme geldiğini ifade eden Lafçı, "Açık konuşmak gerekirse, çok az birikimi olan birinin kısa vadede ciddi para kazanma ihtimali oldukça düşüktür. Bu noktada asıl kritik olan, soruyu bir adım geriden sormaktır" diyerek adım adım yol haritası çıkardı.

"Öncelikle birikimi artırmak için hangi ek gelir kapıları oluşturulabilir, hangi farklı gelir kaynakları devreye sokulabilir, buna kafa yormak gerekir. İkinci olarak da harcamaları nasıl azaltabileceğini düşünmelidir. Çünkü bir harcamayı bugün yapmakla, beş ya da on yıl sonra yapmak arasında çok büyük fark vardır. Birikim henüz düşükken harcamaları kısmak, ileride harcama yapılabilecek zamanı satın almak anlamına gelir" diyen uzman isim, bu şekilde düşük gelirle bile belli sınırlar dahilinde tasarruf edilebileceğinin altını çizdi.

Küçük yatırımcının en sık yaptığı hata nedir?

Sınırlı birikimi olan biri için yapılabilecek en kritik hatanın, aşırı riskli işlerin peşinden gitmek olduğunu anlatan Lafçı, "Özellikle eldeki parayı tamamen kaybettirebilecek, hatta dolandırıcılık boyutuna varan organizasyonlar ciddi bir tuzaktır. Tüyolar ve kulaktan dolma yönlendirmelerle yapılan yatırımlar bu hataların başında gelir" diyerek eldeki pirinçten olmamak için hayati uyarıda bulundu.

ZENGİNLER NE YAPIYOR DA ZENGİN OLUYOR?

Türkiye’de zenginleşen insanlar genelde neyi doğru yaptı?

Peki parayı kazanan nasıl kazanıyor? Bu sorunun cevabını arayan küçük çaplı yatırımcılar için de önerilerde bulunan Lafçı, "Temelde birkaç ortak nokta var. Doğru sektörlere ve doğru iş alanlarına doğru zamanda girmek bunların ilki. İkincisi ise teknolojinin sunduğu imkânları kullanabilmek. Gelir dağılımı ne kadar bozulmuş olursa olsun, internet, teknoloji ve yapay zekâ gibi alanlar bireysel inisiyatiflerin para kazanma ihtimalini geçmişe kıyasla artırıyor" dedi ve bu yüzden insanların kalıpların dışına çıkarak, farklı bakış açılarıyla düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Peki kısa vadede para kazanmak mümkün mü yoksa bu bir şehir efsanesi mi?

Bunun örneklerinin olabildiğine işaret eden Lafçı, "Kısa vadede para kazanmak mümkün mü? Nadiren evet, ama bu durumu genel bir beklenti haline getirmemek gerekir. Ana hedef ve ana bakış açısı kısa vadeli kazanç olmamalıdır" dedi.

Yatırım aracı seçerken de temel bir prensip olduğunu belirten Lafçı, "Tek bir yatırım aracına odaklanılmaz. Ayrıca yatırım yaparken “Ben ne istiyorum ve bu yatırımı neden yapıyorum?” soruları net bir şekilde cevaplanmalıdır. Genç birinin uzun vadeli bir hedefle yatırım yapması durumunda daha riskli varlıklara yönelmesi mantıklı olabilir. Ancak yaşı ilerlemiş, elinde belli bir birikimi olan ve bu paranın alım gücünü korumak isteyen biri için daha düşük riskli, daha sınırlı getirili araçlar çok daha uygundur" diyerek duruma özel hareket etmenin kazancı artıran faktörlerin başında geldiğini söyledi.

YATIRIMCININ EN BÜYÜK HATASI

Yatırımcının para kazanma yolunda yaptığı en büyük hata nedir?

Para kazanma uğruna acele etmenin genellikle kötü sonuçlandığını deneyimlediğimiz ve gördüğümüz piyasalarda Lafçı bu sorunun cevabı olarak, "Türk yatırımcısının en büyük hatalarından biri, halihazırda ciddi bir yükseliş yaşamış ve yolun sonuna yaklaşmış yatırım araçlarının peşinden koşmaktır. Bazen bu yaklaşım kısa vadede kazanç getirebilir ama çoğu zaman yanlış sonuçlanır. Ayrıca tüyolar, çevreden gelen yönlendirmelerle yapılan plansız yatırımlar ve net bir strateji oluşturmamak da genel olarak Türk yatırımcısının en büyük hataları arasında yer alır" dedi ve tüm yatırımcılar için çok önemli hatırlatma yaparak sözlerini noktaladı.