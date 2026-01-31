Polisin alkollü sürücüyle imtihanı! 'Ahmetcim bu lafın canımı sıktı'

Burdur'da uygulama noktasında durdurulan alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı, kendisine ceza yazan trafik polisinin ifade için polis merkezine gitmesi gerektiğini söylemesi üzerine öfkelendi. Kendisine hitap şeklini beğenmediği memura, zaman zaman "Ahmetcim", "Ahmet bey" diye hitap eden sürücü, ödediği vergilerle polis aracının alındığını söyledi. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken araçta yolcu olarak bulunan şahsın üzerinden tabanca çıkmasından dolayı o da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alkollü sürücü, polis memuruna Ahmetcim diye hitap ederek, "Senin şuradan git demen benim çok canımı sıktı. Alkollüyüm, yaz cezamı ama bana kenara gelin de. Ben bu arabaya vergi veriyorum. Ehliyetimi alın bir şey demiyorum ben. Ama bana bu şekilde davranamaz. Bu araba varsa benim vergim ile var" dedi.