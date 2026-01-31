Menü Kapat
Editor
 | Özge Sönmez

İstanbul'a kar yağışı ne zaman geliyor? AKOM iki gün için uyardı

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası yarın yurda giriş yapacak. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkisini gösterecek kar yağışı İstanbul'da da karla karışık yağmur olarak görülecek. AKOM İstanbul'da etkili olacak kar yağışı ile ilgili tarih verdi. İşte detaylar...

Özge Sönmez
31.01.2026
31.01.2026
Genel Müdürlüğü, Balkanlar'dan gelecek dalgasının yurdu etkisi altına alacağını bildirdi. 'dan giriş yapacak olan soğuklar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışına dönecek. Dondurucu soğuklar Trakya'nın ardından 'da etkisini göstermeye başlayacak.

İstanbul'a kar yağışı ne zaman geliyor? AKOM iki gün için uyardı
İstanbul'a kar yağışı ne zaman geliyor? AKOM iki gün için uyardı

KAR YAĞIŞI GELİYOR

AKOM yaptığı açıklamada, için tarih verdi. Değerlendirmede pazartesi ve salı günlerinde megakentte karla karışık yağmur görüleceği bildirildi. Yağışla birlikte sıcaklıkların da 1 dereceye kadar gerileyeceği bildirildi.

SICAKLIKLAR KIŞ DEĞERLERİNE KADAR İNECEK

Yapılan açıklamada "Gün içerisinde sıcaklıkların 11°C’ler civarında seyredeceği, yeni hafta başı (Pazartesi) itibari ile ise 5°C’ler civarı ve altına kış değerlerine gerileyeceği; beraberinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." denildi.

İstanbul'a kar yağışı ne zaman geliyor? AKOM iki gün için uyardı
