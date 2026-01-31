İstanbul'a kar yağışı ne zaman geliyor? AKOM iki gün için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balkanlar'dan gelecek soğuk hava dalgasının yurdu etkisi altına alacağını bildirdi. Trakya'dan giriş yapacak olan soğuklar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışına dönecek. Dondurucu soğuklar Trakya'nın ardından İstanbul'da etkisini göstermeye başlayacak.

KAR YAĞIŞI GELİYOR

AKOM yaptığı açıklamada, kar yağışı için tarih verdi. Değerlendirmede pazartesi ve salı günlerinde megakentte karla karışık yağmur görüleceği bildirildi. Yağışla birlikte sıcaklıkların da 1 dereceye kadar gerileyeceği bildirildi.

SICAKLIKLAR KIŞ DEĞERLERİNE KADAR İNECEK

Yapılan açıklamada "Gün içerisinde sıcaklıkların 11°C’ler civarında seyredeceği, yeni hafta başı (Pazartesi) itibari ile ise 5°C’ler civarı ve altına kış değerlerine gerileyeceği; beraberinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." denildi.