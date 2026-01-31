SSK (4A) emekli maaş farkları 2026 ne zaman yatacak? 3.199 TL Emekli maaş farkı ödeme günleri belli oldu (SGK takvimi)

Emekli maaş farkı ödemelerini kontrol edebilmek için hak sahiplerinin herhangi bir şubeye gitmesine gerek bulunmuyor. 3 bin 199 TL olarak yatırılarak fark ödemeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık gibi yöntemlerle sorgulanabiliyor. Emekli aylıklarını PTT aracılığıyla alanlar ise benzer şekilde fark ödemelerini aynı kurumdan tahsil edebilecek. Emekli fark ödemeleri tek seferde, eksiksiz olarak hesaplara yatırılacak. En düşük emekli aylığının %18.48 zamlanması içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı. SSK emeklileri, fark ödemelerini beklerken resmi açıklama SGK’dan geldi. Kanun teklifinden önce emekliliğe hak kazanan yeni emeklilerde fark ödemelerinden yararlanabilecek. Peki 2026 SSK emekli maaş farkı yattı mı, nasıl sorgulanır? İşte, SSK emekli maaş farkı ödeme tarihleri…

SSK EMEKLİ MAAŞ FARKI 2026 NE ZAMAN YATACAK?

Her yıl emekli aylıklarına yılda iki kez enflasyona göre artış uygulanıyor. Son 6 aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı %12.6 olurken maaşlarını taban üzerinden alan emeklilere ek artış yapıldı. Yasal düzenlemeyle en düşük emekli aylığı olan 16 bin 881 lira alanlara ise zam oranı %18.48’e çıkarıldı. Bu düzenleme maaş ödemelerine yetişmediğinden ise 3 bin 119 TL fark ödemesi oluştu. SGK tarafından açıklanan takvime göre emekli maaş farkları 4 Şubat Çarşamba günü hesaplara yatırılacak.

SSK EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NEREYE YATACAK?

Emekli maaş farkı ödemelerinden yararlanabilmek için emeklilerin ayrıca bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fark ödemeleri için toplam 11,4 milyar lira ödeme yapılacak. Emekli zammı öncesinde, emeklilik hakkı elde edenler de benzer şekilde maaş farkı alabilecek. Emekli maaş farkı ödemeleri, maaş alınan bankalar ödenecek.

3.119 TL EMEKLİ MAAŞ FARKI SORGULAMA YÖNTEMİ

Emekli maaş farkının yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyenlerin şubelere gitmesine gerek bulunmuyor. 4A emekliler, maaş aldıkları bankaların müşteri hizmetleri aracılığıyla, internet bankacılığı veya mobil bankacılıkla 3 bin 119 TL’nin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler. Benzer şekilde maaşlarını PTT aracılığıyla alanlar da sorgulama işlemi yapabilecek.

ŞUBAT AYINDA TÜM EMEKLİLER ZAMLI MAAŞ ALACAK

4C Memur emeklileri her ayın ilk 5 günü maaş ödemelerini alıyor. SSK emeklileri ise 17’si ve 26’sı arasında emekli aylıklarını alıyor. Bağ-kur emekli aylıkları ise 25 ve 28’i arasında maaşlarını alıyor. Memur maaş farkı ödemeleri tamamlanırken SSK emeklilerine ise farklar 4 Şubat’ta yatırılacak. Milyonlarca emekli maaş farkı ödemelerinin tamamlanmasıyla Şubat ayı maaşlarını zamlı olarak alacak.