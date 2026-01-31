Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Fuat İğci

TOKİ Bartın 1.620 konut kura sonuçları hak sahipleri listesi 2026! TOKİ Bartın kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Bartın kura sonuçları 2026 isim listesi toki.gov.tr üzerinden yayınlanacak. 500 bin sosyal konut kampanyasında TOKİ Bartın kura çekimi sona erdi. Canlı yayında gerçekleşen kuranın ardından TOKİ Bartın kura sonuçları isim listesi asıl/yedek olarak yayınlanıyor. Amasra, Kuruçaşile, Ulus gibi ilçelerden başvuru yapanlar ise sonuçlara odaklandı. TOKİ Bartın kura sonuçları kazananları, basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Talep.toki.gov.tr adresinden ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. TOKİ Bartın kura sonuçlarına göre asıl olarak hak elde eden adaylar, belirlenen belgelerle birlikte başvuru yaptıkları bankalara giderek konut sözleşmelerini yapacak. Peki TOKİ Bartın kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır? İşte, TOKİ Bartın kura sonucu sorgulama ekranı

TOKİ Bartın 1.620 konut kura sonuçları hak sahipleri listesi 2026! TOKİ Bartın kura sonuçları sorgulama ekranı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kura çekimleri il il devam ediyor. bugün saat 11.00’da Bartın Üniversitesi Konferans Salonu’nda noter huzurunda yapılıyor. Bartın’da merkez bölgesine toplam 15 binden fazla başvuru gelirken gözler sonuçlara çevrildi. TOKİ Bartın kura çekimi sonuçları, aracılığıyla da T.C. kimlik numarasıyla birlikte sorgulanabilecek. TOKİ Bartın kura çekimi canlı yayın ekranında, başvuru yapan adayların başvuru türü, çekiliş sıra numarası, ad,soyad gibi bilgiler yer alacak. Başvuru şartlarını sağlamayan adaylar, Bartın’da yapılan kura çekimine katılamayacak. Bartın kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylarda sonuçlarda olduğu gibi benzer şekilde isim listesi olarak paylaşıldı. Peki TOKİ Bartın kura çekimi sonuçları belli oldu mu? İşte, TOKİ Bartın kura sonuçları toki.gov.tr ekranı…

TOKİ BARTIN KURA ÇEKİMİ SONA ERDİ

TOKİ Bartın şehrinde yapılacak 1.620 konutun kura çekimini bugün gerçekleştirildi. 500 bin kampanyası kapsamında kura çekimleri, TOKİ’nin resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlandı.

TOKİ BARTIN KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

TOKİ 500 bin konut kampanyasında Bartın ilinde kura çekimleri ilçe ilçe yapılacak. 1.620 konutun asıl ve yedek hak sahipleri belirlendikten sonra isim listesi şeklinde ilan edilecek. Bartın hak sahibi kura sonuçları isim listesi kura çekimi tamamlandıktan sonra duyurulacak. Kura çekiminin ardından yaklaşık 2 saat içerisinde isim listelerinin PDF şeklinde yayımlanması bekleniyor.

TOKİ Bartın 1.620 konut kura sonuçları hak sahipleri listesi 2026! TOKİ Bartın kura sonuçları sorgulama ekranı

BARTIN TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ Bartın kura sonuçları iki farklı alternatif yöntemle sorgulanabilecek. Kura çekimi tamamlandıktan sonra adaylar talep.toki.gov.tr adresi üzerinden isim listelerine ulaşabilecek. E-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarasıyla beraber de hak sahipliği kura sonuçları paylaşılacak. İsim listelerinde adayların adı,soyadı, çekiliş numarası, başvuru türü gibi bilgiler yer alacak.

TOKİ Bartın 1.620 konut kura sonuçları hak sahipleri listesi 2026! TOKİ Bartın kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ BARTIN’DA HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPACAK?

BARTIN MERKEZ 600

HASANKADI 40

KOZCAĞIZ 250

AMASRA 200

KURUCAŞİLE 80

ULUS 200

ABDİPAŞA 100

KUMLUCA 150

TOKİ BARTIN HAK SAHİBİ KURASINA KATILANLAR DİKKAT

Bartın hak sahibi belirleme kurasına katılan ve asıl olarak belirlenen adayların, bankalarda sözleşme imzalaması gerekiyor. Konut sözleşmeleri, başvuru yapılan bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek. İstenen belgelerle birlikte, asıl hak sahipleri bankalara müracaat edecek. Belirlenen tarihlerde başvuru yapmayanların yerine yedek adaylar davet edilecek. Asıl veya yedek olmayan adaylar ise başvuru ücreti olan 5 bin lirayı geri alabilecek.

TOKİ Bartın 1.620 konut kura sonuçları hak sahipleri listesi 2026! TOKİ Bartın kura sonuçları sorgulama ekranı
#e-devlet
#konut
#toki
#bartın
#kura çekimi
#500 Bin Konut Kampanyası
#Ekonomi
