TOKİ Nevşehir hak sahibi belirleme kura sonuçları 2026: TOKİ Nevşehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
TOKİ 500 bin konut kampanyasında kura çekimleri il il gerçekleştirilmeye devam ediyor. 31 Ocak Cumartesi günü üç ilde kura çekimi düzenlendi. Nevşehir, Bartın ve Samsun şehirlerinde hak sahipleri ilçe ilçe belirlendi. Nevşehir’de 17 farklı bölgede konut inşa edilecek. TOKİ Nevşehir kura çekimi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak. TOKİ Nevşehir kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar duyuruldu. 500 bin sosyal konut kampanyasına 8 milyon 800 bin başvuru gelirken yaklaşık 3 milyondan fazla aday, başvuru şartlarını sağlamadığı için kura müracaatları reddedilmişti. TOKİ’de Nevşehir’de Ürgüp, Kozaklı, Hacıbektaş, Gülşehir, Derinkuyu, Avanos, Acıgöl, Kaymaklı ve Merkez bölgesinden başvuru yapanlar kura sonuçlarına odaklandı. Peki TOKİ Nevşehir kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı? İşte, TOKİ Nevşehir kura sonuç sorgulama sayfası...
TOKİ Nevşehir ili için kura çekimi bugün gerçekleştirildi. 31 Ocak saat 11.00’da başlayan kura çekimi TOKİ'nin resmi Youtube hesabından canlı yayınlandı.
TOKİ kura çekimi canlı yayın ekranında toplam başvuru sayısı, kura çekimlerinde hak sahibi olan adaların adı,soyadı, başvuru yaptığı kategori, çekiliş numarası gibi bilgiler yer aldı.
TOKİ NEVŞEHİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ Nevşehir kura sonuçları isim listesi şeklinde duyurulacak. Kura çekimi sonuçları mail veya posta yoluyla hak sahiplerine iletilmeyecek. TOKİ Nevşehir kura sonuçları ilçe ilçe sorgulanabilecek. Talep.toki.gov.tr adresine giren kullancılar, “Başvurular” kısmı adı altından “Kura sonucu”nu işaretleyen doğrudan isim listelerine odaklanabilir. Nevşehir kura sonuçları Göreme, Kavak, Kaymaklı, Sulusaray, Acıgöl, Karapınar, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Ürgüp olarak ilan edilecek. TOKİ kura sonuçlarının en geç 2 saat içerisinde duyurulması bekleniyor.
TOKİ Nevşehir kura sonuçları, talep.toki.gov.tr adresinden veya alternatif olarak e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. TOKİ kura sonuçları asıl/yedek şeklinde ilan edilecek. Asıl olarak kurada adı çıkan adaylar, belirlenen takvimde başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla konut sözleşmelerini imzalayacak ve taksit ödemelerine başlayabilecek. TOKİ Nevşehir kura sonuçları SMS yöntemiyle veya farklı bir yöntemle duyurulmuyor.. TOKİ Nevşehir kura sonucu sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantıdan doğrudan gidebilirsiniz.
MERKEZ 600
GÖREME:300
KAVAK 94
KAYMAKLI 50
SULUSARAY 43
ACIGÖL 100
ACIGÖL KARAPINAR 101
AVANOS 189
AVANOS ÖZKONAK 79
AVANOS TÜRELİ (ÇALIŞ) 63
DERİNKUYU 120
GÜLŞEHİR 200
HACIBEKTAŞ 100
KOZAKLI 100
ÜRGÜP 100
ÜRGÜP ORTAHİSAR 79
TOKİ 500 bin konut kampanyası kapsamında 31 Ocak cumartesi günü üç ilde kura çekimi gerçekleştirilecek. Bugün Samsun, Nevşehir ve Bartın’da hak sahipleri belirlenecek. Asıl olarak kurada yer alan adayların belirlenen tarihlerde belgeleriyle birlikte başvuru yapması gerekmektedir. Belirlenen tarihlerde başvuru yapmayan adayların yerine yedek talihliler, sırasıyla davet edilecek.
Başvurularda asıl/yedek olarak ilan edilmeyen adaylar, başvuru ücretlerini geri alabiliyor. TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru parası, ATM’ler veya şubeler aracılığıyla alınabiliyor. Başvuru yapılan ilin kurası tamamlandıktan sonra 5 (beş) iş günü içerisinde başvuru ücreti olan 5 bin lira iade ediliyor.