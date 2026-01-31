Cam silerken dengesini kaybetti! Üçüncü kattan düşen öğretmen kurtarılamadı

Kategoriler
Erzurum’da öğretmen olarak görev yapan Ülkühan Atmaca, evinin camlarını silerken dengesini kaybederek aşağı düştü. Üçüncü kattan zemine düşen öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, düşüş anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Erzurum’un Palandöken ilçesinde üçüncü kattaki evinin camlarını silen öğretmen Ülkühan Atmaca dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağır yaralanan Türkçe öğretmeni kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Ülkühan Atmaca’nın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlıkta toprağa verildi.