Yaşam
Şanlıurfa'da arabanın sulama kanalına düşmesiyle 3 çocuk yitmişti! Babanın naaşı 17 gün sonra Suriye'de bulundu

29 Aralık'ta Şanlıurfa'da çocukları ve yeğenlerinin bulunduğu araçla sulama kanalına düşen aracın sürücüsü Halil Gündüz'ün cansız bedeni, 17 gün sonra Suriye'de bulundu. Acı olayda can kaybı 4'e çıktı.

Suriye’nin Telabyad kentine bağlı Hamam Türkmen kasabasının yakınından geçen su kanalında bir erkek cesedi bulundu.

Kasaba sakinleri, cesedi bulmalarının ardından yetkililere haber verirken, bölgeye Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da arabanın sulama kanalına düşmesiyle 3 çocuk yitmişti! Babanın naaşı 17 gün sonra Suriye'de bulundu

GELİŞME SONRASI ŞANLIURFA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili Şanlıurfa Valiliğinden açıklama geldi. Açıklamada, Suriye'de bulunan cesedin Harran'da çocuklarını ve yeğenlerini okula götürürken sulama kanalına düşen araçta olan Halil Gündüz olduğu bilgisi verildi.

NAAŞI İŞLEMLERİN ARDINDAN AİLESİNE TESLİM EDİLECEK

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"29 Aralık 2025 tarihinde Harran ilçemize bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde bir aracın sulama tahliye kanalına düşmesi sonucunda kanalda kaybolan araç sürücüsü H.G. isimli vatandaşımızı arama çalışmaları Valiliğimizin koordinasyonu altında kapsamlı ve aralıksız olarak bugüne kadar sürdürülmüştür.

Şanlıurfa'da arabanın sulama kanalına düşmesiyle 3 çocuk yitmişti! Babanın naaşı 17 gün sonra Suriye'de bulundu

Kayıp vatandaşımız 15 Ocak 2026 tarihinde saat 18.00 sularında Suriye'de Barış Pınarı Harekat Bölgesi Telabyad sınırları içinde, sınırımıza yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta bulunmuştur. Gerekli işlemleri tamamlanarak Akçakale Devlet Hastanesine getirilen vatandaşımız ile ilgili adli sürece ilişkin iş ve işlemler tamamlandıktan sonra ailesine teslim edilecektir. Merhum vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa'da arabanın sulama kanalına düşmesiyle 3 çocuk yitmişti! Babanın naaşı 17 gün sonra Suriye'de bulundu

NE OLMUŞTU?

Olay, 29 Aralık 2025'te Şanlıurfa'nın Haran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında meydana gelmişti. İddiaya göre, okulların tatil olduğunu öğrenen baba Halil Gündüz, çocuklarını ve yeğenlerini Şanlıurfa merkezde yatılı olarak kaldıkları okuldan alıp evine dönmek istemiş, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil tahliye kanalına devrilmişti. Otomobildeki öğrenciler Ömer, Mustafa ve Ali Gündüz'ün cansız bedenine ulaşılırken, sürücü Halil Gündüz ise uzun süren arama çalışmaları sonucunda bulunamamıştı.

