Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor

Şanlıurfa'nın Haran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde yaşanan trajik olayda, okulların tatil olduğundan habersiz baba Halil G., çocuklarını ve yeğenlerini okula götürdüğü sırada kaza yaptı.

Plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tahliye kanalına devrildi.

Kazada, 2 kişi aracın camını kırarak kedi imkanları ile kurtulurken, 4 kişi ise kayboldu. Bölgeye dalgıç polis, UMKE, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, tahliye kanalında aracın yerini tespit ederek kaybolan kişilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Otomobilde bulunduğu değerlendirilen 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı. Harran Kaymakamı Harun Reşit Han ile Harran Belediye Mahmut Özyavuz da çalışmaları olay yerinden takip ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yaşanan kazayla ilgili Şanlıurfa Valiliğinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "29 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 08.00 sularında Harran ilçemize bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde yolda seyir halindeki bir aracın Harran sulama tahliye kanalına düşmesi sonucunda araçta bulunan iki vatandaşımız kendi imkanlarıyla kanaldan çıkmış olup sağlık durumları iyidir. Ancak, araç içerisinde bulunan H.G. (42) isimli vatandaşımız ve üç çocuğu maalesef kanal içinde kalmıştır. Vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmalarına en hızlı şekilde başlanmıştır. Dalgıç ekipler marifetiyle kanalda arama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. AFAD, Emniyet, Jandarma, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık birimlerimizin birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalar bir vali yardımcımız tarafından yerinde koordine edilmektedir. Vatandaşlarımızın en kısa sürede bulunması için büyük bir gayret gösterilmektedir" denildi.