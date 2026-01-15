Adana'da infial çıkaran olay! Cinnet geçiren adam çocuklarının canına kıyıp intihar etti

Olay, akşam saatlerinde Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi’nde bulunan bir villada gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Sergen A. ile eşi G.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından G.A.’nın evi terk etmesi üzerine Sergen A. cinnet geçirdi.

İKİ ÇOCUĞUNU VURUP KENDİSİNE ATEŞ ETTİ

Eşinin geri dönmemesi üzerine silahına sarılan Sergen A., 8 yaşındaki kızı Ada ve 6 yaşındaki oğlu Mert’i tabancayla vurarak öldürdü. Zanlı, çocuklarının ardından aynı tabancayı kullanarak kendi canına kıydı. Çevredeki vatandaşların silah seslerini ihbar etmesiyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlisi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, baba ve iki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI OTOMOBİLİ KUNDAKLADI

Acı haberi alarak olay yerine gelen G.A. ve aile yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerindeki gerginlik sırasında, Sergen A.’nın yakınları olduğu belirtilen kişiler, şahsa ait olan otomobili ateşe vererek kundakladı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Sergen A.'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. Sergen A.'nın profilinde; "Bir kadın seni vezir de eder rezil de" şeklinde bir ifade paylaştığı görüldü.

Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı tahkikat devam ediyor.