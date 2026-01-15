Menü Kapat
Yaşam
Vicdansızlığın böylesi! Evi terk etti, çocuklarını ve eşini elektriksiz ve susuz bıraktı

İstanbul Sultanbeyli'de bir şahsın, terk ettiği eşi Serpil Kuvancı ve biri özel gereksinimli olmak üzere 2 çocuğuna yaptıkları şoke etti. Evden giderken elektriği, suyu ve doğal gazı kesen adam, eşini ve çocuklarını mağdur etti.

Vicdansızlığın böylesi! Evi terk etti, çocuklarını ve eşini elektriksiz ve susuz bıraktı
İstanbul Sultanbeyli’de 6 ay önce eşi tarafından terk edilen Serpil Kuvancı, kayınbiraderine ait evde kaldığı süre boyunca baskı ve mobbinge maruz kaldığını öne sürdü. Kendisi ve çocuklarının yaşadığı evin elektrik, su ve doğal gazının kesildiğini söyleyen Kuvancı, suya erişimleri olmadığı için günlük ihtiyaçlarını tankerle getirilen suyla karşılamak zorunda kaldıklarını aktardı.

Vicdansızlığın böylesi! Evi terk etti, çocuklarını ve eşini elektriksiz ve susuz bıraktı

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE BÜYÜK SINITILAR ÇEKİYOR

Elektrik ihtiyaçlarını komşularının uzattığı kabloyla gidermeye çalıştıklarını söyleyen Kuvancı, özellikle kış aylarında koşulların daha da zorlaştığını ifade etti. Doğal gazın kesilmesi nedeniyle ısınma sorunu yaşadıklarını aktaran mağdur kadın, soğuk havalarda çocuklarıyla birlikte büyük sıkıntılar çektiklerini anlattı.

Vicdansızlığın böylesi! Evi terk etti, çocuklarını ve eşini elektriksiz ve susuz bıraktı

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Sürekli evden çıkmaları yönünde baskı gördüklerini öne süren Kuvancı, özel gereksinimli çocuğunun bu durumdan ciddi şekilde etkilendiğini vurguladı. Yaşadığı mağduriyetin giderilmesini isteyen Kuvancı, yetkililere çağrıda bulunarak kendisi ve çocukları için destek talep etti.

Vicdansızlığın böylesi! Evi terk etti, çocuklarını ve eşini elektriksiz ve susuz bıraktı

"BİZİ EVDEN ÇIKARTMAK İSTİYOR"

Eşinin evde bulunan su ve elektriği kesmesiyle başlayan süreç ve sonrasında yaşadıkları mağduriyetle ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Serpil Kuvancı, şu ifadeleri kullandı:

"Eşim evi terk etti ve bizi de çıkartmak için evin elektriğini suyunu kapattırdı. Şu an 2 çocuğumla bu evde kalıyorum, böyle bir tankerden su alıyorum. Evimizin elektrik suyu yok, doğal gazı da yok. Hava şartları çok soğuk ve oğlum çok üşüyor. Maalesef hiçbir gelirimiz yok. Kendisi kesinlikle hiçbir şeyle ilgilenmiyor; ailesine elektriğimizi ve suyumuzu kapattırdı. Bizi evden çıkartmak istiyor ama çıkamıyorum mağdur oldum, 2 çocuğumla nereye gideyim? Oğlum özel gereksinimli olduğu için de çalışamıyorum, ona bakacak kimsem yok. 6 aydır bu sıkıntıyı çekiyordum ama şu anki hava şartlarıyla artık mümkün değil. Suyu böyle tankerle alabiliyorum ama hiçbir şekilde ısınacak bir şey bulamıyoruz. Eşim bana boşanma davası açtığından dolayı beni bu evden çıkartmak için ellerinden geleni yaptılar. Baktılar ki çıkmıyorum ondan sonra elektrik ve suyu kapattılar. Buradan yetkililere sesleniyorum, lütfen bana yardım edin, yardım eli uzatın. Evimizde çamaşır bile yıkayamıyoruz, duş alamıyoruz, 6 aydır bu şekilde yaşamaya çalışıyoruz."

Cezaevinden çıktı, 104 gün sonra cinayet işledi! Sokak ortasında bıçakla katletti
Rakip fırının ekmeklerini çalıp küflendiriyormuş! O anlar kameralara yansıdı
#Yaşam
