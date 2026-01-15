Cezaevinden çıktı, 104 gün sonra cinayet işledi! Sokak ortasında bıçakla katletti

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde dün akşam yaşanan olayda; kasten yaralama ve uyuşturucu suçlarından toplam 28 kaydı bulunan Dursun Can (40), 4 yıl önce boşandığı eski eşini rahatsız ettiği iddia edilen Mesut İnan (50) ile karşı karşıya geldi.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Daha önceden aralarında husumet olduğu belirtilen ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma esnasında Dursun Can, yanında taşıdığı bıçakla Mesut İnan’ı göğsünden yaraladı.

(Mesut İnan)

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Mesut İnan, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnan’ın, göğsüne aldığı bıçak darbesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI, CİNAYET İŞLEDİ

Şüpheli Dursun Can, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

(Dursun Can)

Şüphelinin, cezaevindeyken de Mesut İnan ile eski eşi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu, cezaevinden çıktıktan 104 gün sonra cinayeti işlediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.