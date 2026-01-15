Yaşlı kadının midesinden çıkanlar şoke etti! Doktorlar bile şaştı kaldı: Neredeyse bir bebek ağırlığında

Gaziantep yaşayan 87 yaşındaki Safiye Özoğlu, karın bölgesinde şişlik ve ağrı şikayetiyle Gaziantep Şehir Hastanesine başvurdu.

DOKTORLAR BİLE ŞOKE OLDU

Doktorlar yaptıkları incelemede yaşlı kadının karnında karnında 4,5 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 30 santimetre çapında bir tümör belirlendi.

AMELİYAT 3 SAATE YAKIN SÜRDÜ

Yaşlı kadının karnındaki 4,5 kilogramlık ve 30 santimetre çapındaki tümör, yaklaşık 2,5 saat süren bir operasyonla çıkarıldı.

Hastanın yaşı ve kitlenin büyüklüğü nedeniyle ameliyatın oldukça zor olduğunu aktaran Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Halil Kalkan, “Hekimlerin ameliyat yapma konusunda çekincelerinin bulunduğu bir dönemde, 87 yaşındaki bir hastaya bu denli büyük bir operasyonun uygulanması bizler için gurur verici” dedi.

"AMELİYAT KADAR SONRASINDAKİ SÜREÇ DE OLDUKÇA ZORLUYDU"

Hastanın ameliyat öncesinde nefes almakta ve yemek yemekte zorlandığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüksel ise “İyileşme süreci ve hareket etmesi, normal bir hastaya göre daha güç oldu. Bu yaşta bir hastayı bu şekilde hareketlendirmek gerçekten çok zor. Ameliyat kadar ameliyat sonrası süreç de oldukça zorluydu. Ancak ekip olarak birlikte üstesinden geldik" ifadelerini kullandı.