Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Yaşlı kadının midesinden çıkanlar şoke etti! Doktorlar bile şaştı kaldı: Neredeyse bir bebek ağırlığında

Gaziantep'te hastaneye karın ağrısı şikayetiyle başvuran 87 yaşındaki Safiye Özoğlu'nun karnından çıkanlar şoke etti. Doktorların bile büyük bir şaşkınlık yaşadığı olayda yaşlı kadının karnında kilolarca tümör çıkarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yaşlı kadının midesinden çıkanlar şoke etti! Doktorlar bile şaştı kaldı: Neredeyse bir bebek ağırlığında
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 09:52

Gaziantep yaşayan 87 yaşındaki Safiye Özoğlu, karın bölgesinde şişlik ve ağrı şikayetiyle Gaziantep Şehir Hastanesine başvurdu.

DOKTORLAR BİLE ŞOKE OLDU

Doktorlar yaptıkları incelemede yaşlı kadının karnında karnında 4,5 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 30 santimetre çapında bir tümör belirlendi.

AMELİYAT 3 SAATE YAKIN SÜRDÜ

Yaşlı kadının karnındaki 4,5 kilogramlık ve 30 santimetre çapındaki tümör, yaklaşık 2,5 saat süren bir operasyonla çıkarıldı.

Hastanın yaşı ve kitlenin büyüklüğü nedeniyle ameliyatın oldukça zor olduğunu aktaran Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Halil Kalkan, “Hekimlerin ameliyat yapma konusunda çekincelerinin bulunduğu bir dönemde, 87 yaşındaki bir hastaya bu denli büyük bir operasyonun uygulanması bizler için gurur verici” dedi.

"AMELİYAT KADAR SONRASINDAKİ SÜREÇ DE OLDUKÇA ZORLUYDU"

Hastanın ameliyat öncesinde nefes almakta ve yemek yemekte zorlandığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüksel ise “İyileşme süreci ve hareket etmesi, normal bir hastaya göre daha güç oldu. Bu yaşta bir hastayı bu şekilde hareketlendirmek gerçekten çok zor. Ameliyat kadar ameliyat sonrası süreç de oldukça zorluydu. Ancak ekip olarak birlikte üstesinden geldik" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çabuk doyanlar dikkat! Yıllar içinde sessizce büyüyor, risk ortaya çıkıyor
Kanserin etkili çözümü kurbağa bedeninden çıktı! Doğal madde, tümörleri tek dozda yok etti!
Masum bir kulak çınlaması sandı, altından büyük bir hastalık çıktı: Gerçek, MR taramasında görüldü
ETİKETLER
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.