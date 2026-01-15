Menü Kapat
 Murat Makas

Çabuk doyanlar dikkat! Yıllar içinde sessizce büyüyor, risk ortaya çıkıyor

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Adnan Çalık, beslenme alışkanlıklarının mide kanserini doğrudan etkilediğini ve hastalığın yıllar içinde sessiz geliştiğini belirtti. Mide kanserinin oluşum sürecine dikkat çeken uzman isim kan grubu A olanlarda büyük risk olduğunu söyledi. Ayrıca Çalık, şişkinlik ve çabuk doyma belirtilerinin sıkça görüldüğünü açıkladı.

Çabuk doyanlar dikkat! Yıllar içinde sessizce büyüyor, risk ortaya çıkıyor
15.01.2026
15.01.2026
Uzmanlar vücutta erken dönemlerde sessiz ilerleyen hastalıklara dikkat çekiyor. Belirli evrelerde mide kanseri riskinin de vücutta hemen belirti göstermediği ve sonradan ortaya çıktığı açıklandı. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Adnan Çalık, beslenme alışkanlıklarının mide kanseri riskini doğrudan etkilediğini belirterek, "Aşırı tuzlu, tütsülenmiş, salamura ve işlenmiş gıdalar, mideyi uzun vadede tahriş ederek riski artırır. Buna karşılık taze sebze ve meyveden fakir beslenme koruyucu etkiyi azaltır" dedi.

Çabuk doyanlar dikkat! Yıllar içinde sessizce büyüyor, risk ortaya çıkıyor

Daha önce kanser dışı nedenlerle mide ameliyatı geçiren kişilerde de yıllar sonra mide kanseri gelişme ihtimalinin arttığına dikkat çeken Çalık, "Uzun süreli mide iltihabı, mide dokusunun incelmesi, mide iç yüzeyinde hücre değişiklikleri, mide polipleri ve özellikle pernisiyöz anemi gibi hastalıklar mide kanserine zemin hazırlayabiliyor. Daha önce kanser dışı nedenlerle mide ameliyatı geçiren kişilerde de yıllar sonra mide kanseri gelişme ihtimali artıyor" diye konuştu.

YILLAR İÇİNDE YAVAŞ GELİŞİYOR

Mide kanserinin çoğu zaman önlenebilir bir hastalık olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çalık, "Mide kanseri genellikle yıllar içinde yavaş gelişen bir hastalıktır ve çoğu zaman bazı risk faktörlerinin birikmesiyle ortaya çıkar. Toplumun bu riskleri bilmesi, erken tanı açısından büyük önem taşır. Mide kanserinin en önemli nedenlerinden biri, mideye yerleşen 'Helicobacter pylori' adlı bakteridir. Bu bakteri uzun yıllar midede kaldığında iltihap, doku kaybı ve zamanla kansere giden değişikliklere yol açabilir. Bu nedenle mide şikâyeti olan kişilerin gerekli testleri yaptırması önemlidir. Beslenme alışkanlıkları da mide kanseri riskini doğrudan etkiler.

Çabuk doyanlar dikkat! Yıllar içinde sessizce büyüyor, risk ortaya çıkıyor

KAN GRUBU A OLANLARDA RİSK

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Adnan Çalık şöyle devam etti:

Aşırı tuzlu, tütsülenmiş, salamura ve işlenmiş gıdalar, mideyi uzun vadede tahriş ederek riski artırır. Buna karşılık taze sebze ve meyveden fakir beslenme koruyucu etkiyi azaltır. Sigara kullanımı ve aşırı alkol tüketimi de mide kanseri riskini belirgin şekilde yükseltir. Bazı mide hastalıkları kansere zemin hazırlar. Uzun süreli mide iltihabı, mide dokusunun incelmesi, mide iç yüzeyinde hücre değişiklikleri, mide polipleri ve özellikle 'pernisiyöz anemi' gibi durumlar risklidir. Daha önce kanser dışı nedenlerle mide ameliyatı geçiren kişilerde de yıllar sonra mide kanseri gelişme ihtimali artabilir. Aile öyküsü önemli bir faktördür. Birinci derece akrabasında mide kanseri olan kişilerde risk daha yüksektir. Kan grubu A olanlarda ve nadiren de olsa bazı kalıtsal genetik hastalıklar, genç yaşta mide kanserine yol açabilir. Mide kanseri erkeklerde, ileri yaşlarda ve düşük sosyoekonomik şartlarda daha sık görülür. Ayrıca obezite özellikle midenin yemek borusuna yakın kısmında gelişen kanserler için risk oluşturur. Sonuç olarak mide kanseri çoğu zaman önlenebilir veya erken yakalanabilir bir hastalıktır. Sağlıklı beslenme, sigaradan uzak durma, mide şikâyetlerinin ihmal edilmemesi ve risk grubundaki kişilerin düzenli kontrollerini yaptırması gerekli durumlarda endoskopi hayat kurtarıcıdır."

Çabuk doyanlar dikkat! Yıllar içinde sessizce büyüyor, risk ortaya çıkıyor

ŞİŞKİNLİK YAŞAYAN VE ÇABUK DOYANLAR DİKKAT!

Mide kanserinin erken dönemde çoğu zaman belirti vermediğini belirten Prof. Dr. Çalık, "Mide kanseri erken dönemde çoğu zaman belirti vermez ya da basit mide rahatsızlıklarıyla karışabilecek yakınmalarla seyreder. Bu nedenle hastalık genellikle geç evrede fark edilir. En sık görülen erken belirtiler arasında hazımsızlık, mide yanması, şişkinlik ve çabuk doyma yer alır. Kişi az yemekle doymaya başlar ve yemek sonrası rahatsızlık hissi yaşar. Bu şikâyetler uzun süre geçmezse dikkate alınmalıdır. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte iştahsızlık ve istemsiz kilo kaybı ortaya çıkar. Sürekli bir halsizlik, çabuk yorulma ve günlük yaşamı zorlaştıran bir güçsüzlük hissi gelişebilir. Bunun önemli nedenlerinden biri gizli mide kanamalarına bağlı oluşan kansızlıktır. Mide ağrısı, özellikle geceleri artan, künt ve sürekli bir ağrı şeklinde hissedilebilir. Bazı hastalarda bulantı ve kusma görülür; ileri evrelerde kusmukta kan veya kahve telvesi görünümü olabilir. Dışkının siyah renkte olması da mide kanamasının bir işareti olabilir. Tümör mide çıkışına yakınsa, yemeklerin midede takılıyormuş gibi hissedilmesi, aldığı besinleri içeren kusma görülebilir. Yemek borusuna yakın yerleşimlerde ise yutma güçlüğü ortaya çıkabilir. İleri evrelerde ele gelen karın kitlesi, karında sıvı birikimi, lenf bezlerinde büyüme (özellikle sol köprücük kemiği üstünde sert bezeler) ve nadiren ciltte veya göbek çevresinde sertlikler saptanabilir" ifadelerini kullandı.

Kızıl saçın gizli "süper gücü" keşfedildi: Vücuttaki tehlikeyi yok ediyor

Ne zaman doktora başvurulması gerektiği konusunda bilgi veren Prof. Dr. Çalık, "Uzun süredir geçmeyen mide şikâyetleri varsa, açıklanamayan kilo kaybı ve iştahsızlık gelişmişse, kansızlık saptanmışsa, siyah dışkı veya kanlı kusma görülmüşse bu belirtiler her zaman mide kanseri anlamına gelmez, ancak mutlaka araştırılmalıdır. Erken tanı, mide kanserinde tedavinin başarısını belirleyen en önemli faktördür" dedi.

#Sağlık
