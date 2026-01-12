Kızıl saçın gizli "süper gücü" keşfedildi: Vücuttaki tehlikeyi yok ediyor

Kızıl saçlılarda bulunan özel bir pigmentin bilinmeyen bir işlevi ortaya çıktı. İspanya Ulusal Doğa Bilimleri Müzesi araştırmacıları tarafından kuş tüylerindeki turuncu-kırmızı melanin pigmenti üzerinde yapılan incelemeler, bu maddenin üretim sürecinin hücresel hasarı önlemeye yardımcı olabileceğini gösterdi.

Feomelanin adı verilen pigmentin sentezlenebilmesi için sistein isminde bir amino asit gerekiyor. Ancak hücrelerde aşırı miktarda sistein birikmesi oksidatif hasar adı verilen zararlı bir sürece yol açabiliyor. Araştırmacılara göre, kızıl saçlı insanlar beslenme yoluyla veya çevresel faktörlerle alınan fazla sisteini pigmente dönüştürebilen özel hücrelere sahip olabilir.

ZEBRA İSPİNOZLARI ÜZERİNDE DENENDİ

Deneylerinde model organizma olarak zebra ispinozlarını kullanan ekip, feomelaninin hücresel sağlıkta koruyucu bir rol üstlendiğini kanıtladı.

Yapılan testlerde, bir ay boyunca fazla sistein ile beslenen ancak feomelanin üretemeyen erkek ispinozların, pigmenti üretebilen hemcinslerine kıyasla çok daha yüksek seviyede oksidatif hasara uğradığı tespit edildi.

Dişi zebra ispinozları ise doğaları gereği feomelanin üretmiyor ve dolayısıyla bu maddenin üretimini engelleyen ilaçtan etkilenmiyorlar. Dişi kuşlara fazladan sistein verildiğinde diğerlerine kıyasla hafif düzeyde oksidatif hasar belirtileri görülse de, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı.

Elde edilen sonuçlar fazla sisteinin hücresel hasara katkıda bulunduğunu, feomelanin üretiminin ise ortaya çıkan hasarın bir kısmına karşı kalkan görevi gördüğünü doğruluyor.

İnsanlarda genellikle dudak gibi bölgelerde yoğunlaşan feomelanin üretimi kızıl saçlı bireylerde saç ve cilt dokusunda da gerçekleşiyor. Bu pigment, tıp dünyasında genellikle artan melanom (cilt kanseri) riskiyle ilişkilendirilse de yapılan son çalışma madalyonun diğer yüzünü aydınlatıyor.

Araştırmacılar, feomelanin üretimini teşvik eden genetik varyantların fazla sisteini kullanarak hücrelerdeki dengeyi sağladığını düşünüyor. Çalışmanın yazarları bulguların feomelaninin fizyolojik rolüne dair ilk deneysel kanıt olduğunu vurguluyor.

Çalışmanın detayları PNAS Nexus dergisinde yayımlandı.