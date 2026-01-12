Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Kızıl saçın gizli "süper gücü" keşfedildi: Vücuttaki tehlikeyi yok ediyor

İspanya Ulusal Doğa Bilimleri Müzesi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, kızıl saç rengini veren pigmentin hücreleri zehirli maddelerden koruyan gizli bir savunma mekanizması olabileceğini ortaya koydu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 14:07

Kızıl saçlılarda bulunan özel bir pigmentin bilinmeyen bir işlevi ortaya çıktı. İspanya Ulusal Doğa Bilimleri Müzesi araştırmacıları tarafından kuş tüylerindeki turuncu-kırmızı melanin pigmenti üzerinde yapılan incelemeler, bu maddenin üretim sürecinin hücresel hasarı önlemeye yardımcı olabileceğini gösterdi.

Feomelanin adı verilen pigmentin sentezlenebilmesi için sistein isminde bir amino asit gerekiyor. Ancak hücrelerde aşırı miktarda sistein birikmesi oksidatif hasar adı verilen zararlı bir sürece yol açabiliyor. Araştırmacılara göre, kızıl saçlı insanlar beslenme yoluyla veya çevresel faktörlerle alınan fazla sisteini pigmente dönüştürebilen özel hücrelere sahip olabilir.

Kızıl saçın gizli "süper gücü" keşfedildi: Vücuttaki tehlikeyi yok ediyor

ZEBRA İSPİNOZLARI ÜZERİNDE DENENDİ

Deneylerinde model organizma olarak zebra ispinozlarını kullanan ekip, feomelaninin hücresel sağlıkta koruyucu bir rol üstlendiğini kanıtladı.

Yapılan testlerde, bir ay boyunca fazla sistein ile beslenen ancak feomelanin üretemeyen erkek ispinozların, pigmenti üretebilen hemcinslerine kıyasla çok daha yüksek seviyede oksidatif hasara uğradığı tespit edildi.

Dişi zebra ispinozları ise doğaları gereği feomelanin üretmiyor ve dolayısıyla bu maddenin üretimini engelleyen ilaçtan etkilenmiyorlar. Dişi kuşlara fazladan sistein verildiğinde diğerlerine kıyasla hafif düzeyde oksidatif hasar belirtileri görülse de, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı.

Kızıl saçın gizli "süper gücü" keşfedildi: Vücuttaki tehlikeyi yok ediyor

Elde edilen sonuçlar fazla sisteinin hücresel hasara katkıda bulunduğunu, feomelanin üretiminin ise ortaya çıkan hasarın bir kısmına karşı kalkan görevi gördüğünü doğruluyor.

İnsanlarda genellikle dudak gibi bölgelerde yoğunlaşan feomelanin üretimi kızıl saçlı bireylerde saç ve cilt dokusunda da gerçekleşiyor. Bu pigment, tıp dünyasında genellikle artan melanom (cilt kanseri) riskiyle ilişkilendirilse de yapılan son çalışma madalyonun diğer yüzünü aydınlatıyor.

Araştırmacılar, feomelanin üretimini teşvik eden genetik varyantların fazla sisteini kullanarak hücrelerdeki dengeyi sağladığını düşünüyor. Çalışmanın yazarları bulguların feomelaninin fizyolojik rolüne dair ilk deneysel kanıt olduğunu vurguluyor.

Çalışmanın detayları PNAS Nexus dergisinde yayımlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Memişoğlu sağlık sistemini kıyasladı: 'Randevu almak 6 ay sürüyor, bizde aynı gün'
ETİKETLER
#Oksidatif Stres
#Feomelanin
#Kızıl Saçlılar
#Hücresel Hasar
#Pigment
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.