Bakan Memişoğlu sağlık sistemini kıyasladı: 'Randevu almak 6 ay sürüyor, bizde aynı gün'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Susurluk Devlet Hastanesi açılış töreninde Türkiye'deki devlet hastaneleriyle yabancı ülkelerdekini kıyasladı. Uzman hekime görünmek için 6 ay randevu sırası beklendiğini belirterek Türkiye'de ise aynı gün randevu almanın mümkün olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Susurluk Devlet Hastanesi açılış töreninde Türkiye'deki sağlık sisteminin geçmişini ve bugününü kıyasladı. Memişoğlu 2002 yılı öncesinde hastanelerde 8 kişilik odalarda kimin hasta, kimin refakatçi, kimin doktor, kimin çalışan olduğunun bilinmediğini hatırlatarak artık hastanenin bütün yataklarının tek kişilik ya da çift kişilik, tuvaletli, banyolu, televizyonlu ve buzdolaplı olduğunu duyurdu.

Bakan Memişoğlu sağlık sistemini kıyasladı: 'Randevu almak 6 ay sürüyor, bizde aynı gün'

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE 6 AY RANDEVU BEKLİYOR AYNI GÜN RANDEVU VERİYORUZ

Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Türkiye'de 271 bin hasta yatağında, senede 1 milyar kez insanlarımıza hizmet veren 48 binin üzerinde yoğun bakımı olan 1,5 milyon sağlık çalışanımızla dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bu, bizim 24 senede gece gündüz çalıştığımızı, insanlarımızın, vatandaşlarımızın hizmetkarı olduğumuzu gösterir. Bu, Türkiye'yi dünyada söz sahibi kılan ve dünyaya da 'Dünya, beşten büyüktür' diyebilen bir liderin, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde oldu, lideri, dirayet gösterip liderlik yapınca. Bu toplum, bu medeniyet, dünyayı, üç kıtayı yönetebilen bir özelliğe, bir geleneğe ve genetiğe sahip. Bugün baktığımız zaman etrafımızda ateşten çember var. Hepimiz güvende, aynı zamanda geleceğe daha iyi, umutlu bakan bir medeniyeti, ülkeyi yaşıyoruz. Daha da iyi olacağız, daha da çok çalışacağız, daha da birlikte olacağız."

Türkiye'de 1500 devlet hastanesinde 271 bin yatak olduğu bilgisini veren Memişoğlu, "Türkiye'de her bir vatandaş bugün 12 kez sağlık hizmeti alıyor. Bugün OECD ortalaması, 6 bile değil bazı ülkelerde. Bazı çok gelişmiş gördüğümüz ülkelerde insanlar, bırakın ameliyat olmayı, uzman hekime görünmek için 6 ay randevu bekliyor. Biz, 72 branşın 69'una aynı gün randevu veriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Memişoğlu sağlık sistemini kıyasladı: 'Randevu almak 6 ay sürüyor, bizde aynı gün'

"TÜRKİYE LİG ATLADI"

Bakan Memişoğlu, sağlık alanında Türkiye'nin lig atladığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Biz artık, o ligin 1'incisi olmak için uğraşıyoruz. Sadece sağlık hizmeti vermek için değil, aynı zamanda sağlıkta yeni şeyler söyleyip bundan sonra birçok malzemesini, cihazını, ilacını üretmek için çalışmaya başladık. Sadece sağlık hizmeti değil, aynı zamanda dünyaya sağlığın teknolojisini, sağlığın bilimini üretmek için de çalışıyoruz. Bizler, sizlerin hizmetkarıyız. Sizler daha iyi sağlık hizmeti alın, vatandaşlarımız sağlıklı kalsın veya hastalandığında daha iyi sağlık şartlarında, altyapıda hizmet alsın diye çalışıyoruz."

Bakan Memişoğlu sağlık sistemini kıyasladı: 'Randevu almak 6 ay sürüyor, bizde aynı gün'

"Bugün sadece bir günde 3 milyon kez insanlarımıza bakabilen, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile sadece bir günde 1,7 milyon insana hastaneden randevu verebilen bir kapasiteye sahibiz." diyen Memişoğlu, bu başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un da konuştuğu törende, daha sonra İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın duasının ardından kurdele kesildi.

Ardından Bakan Memişoğlu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ile hastaneyi gezdi.

