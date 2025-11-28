Bakan Memişoğlu açıkladı! 'Sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyisiyiz'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Mersin İl Başkanlığı'nda sağlık yatırımlarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Konuşmasında ilk olarak Mersin’deki hastane yatırımlarına dikkat çeken Memişoğlu, "Sadece 2002’den bu yana Mersin’e 16 hastane kazandırdık. 1500 yataklı şehir hastanesi bunun en büyük göstergesi" dedi.

MERSİN'DE DEV SAĞLIK DÖNÜŞÜMÜ

Mersin’de ambulans kapasitesinin büyük oranda güçlendiğini belirten Memişoğlu, "2002 yılında Mersin’de sadece 14 ambulans vardı. Bugün 122 ambulansa ulaştık. Şimdi Mersin’e 20 yeni ambulans daha veriyoruz 8’i geldi 12’si yolda. Erdemli’ye 600 yataklı yeni devlet hastanesi 1,5 yıl içinde tamamlanacak. Silifke Devlet Hastanesi’ne 200 yatak ilavesi, kapasite artırımı için süreç başladı. Mezitli Devlet Hastanesinin yüzde 95’i tamamlandı, 2026 yılı başında hizmete açacağız" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE’YE YILDA 3,5 MİLYON İNSAN TEDAVİ OLMAK İÇİN GELİYOR"

Avrupa’da bir yıl bekleyen hastalar olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, "Türkiye’ye yılda 3,5 milyon insan tedavi olmak için geliyor. Sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyilerinden biriyiz. Mersin'de 7 Sağlıklı Hayat Merkezi bulunuyor. Fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimci, ebe okulları, plates salonları, kanser taramaları Hepsi ücretsiz. MHRS üzerinden randevu alınabiliyor" diye konuştu.

SİGARA BAĞIMLILIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Memişoğlu, sigara kullanımının ve hareketsiz yaşamın toplum sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, "Her üç kişiden biri sigara içiyor. Lütfen sigarayı bıraktırmaya destek olun. Sağlıklı beslenme ve günlük hareket alışkanlığı şart" ifadelerini kullandı.

"1,5 MİLYON SAĞLIK ÇALIŞANI VAR"

Türkiye’de 1,5 milyon sağlık çalışanı bulunduğuna da dikkat çeken Memişoğlu, gerçekten özveriyle çalışan bir ekip olduklarını toplumun sağlık çalışanlarına sahip çıkmasını beklediğini de sözlerine ekledi.

"23 YIL ÖNCE HAYAL DAHİ EDEMEDİĞİMİZ BİR TÜRKİYE'DEYİZ"

Mersin’e hizmet etmek için gece gündüz demeden büyük bir gayretle çalıştıklarını belirten AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, "Biz ne diyoruz? Tek sevdamız Mersin diyoruz, tek sevdamız Türkiye diyoruz. Bu inançla ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Yüzyılı inşa edilirken, bizler de AK Parti teşkilatları olarak gönülleri inşa etmek için vatandaşlarımızla sürekli bir aradayız, vatandaşlarımızın derdiyle dertleniyoruz. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle, onun vizyonuyla, onun cesaretiyle 23 yıl önce hayal dahi edemeyeceğimiz bir Türkiye’de yaşıyoruz" dedi.