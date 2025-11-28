Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Wesley Sneijder'den sert çıkış: "Aklı pek yerinde değil"

Wesley Sneijder'den, Hollanda'da Go Ahead Eagles forması giyen Victor Edvardsen'e net bir uyarı geldi. Eski futbolcu; Victor Edvardsen'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki tavrının, zorbalık olduğunu ifade etti.

Wesley Sneijder'den sert çıkış:
Burak Ayaydın
28.11.2025
28.11.2025
UEFA Avrupa Ligi'nde Go Ahead Eagles ile Stuttgart karşılaştı. Alman ekibinin 4-0 kazandığı mücadeleye, futboldan ziyade Go Ahead Eagles forması giyen Victor Edvardsen damga vurdu. Zira İsveçli oyuncu; 71. dakikada oyuna dahil olduğu maçta, Stuttgart'ın orta saha oyuncusu Angelo Stiller'in burnuyla dalga geçti (74. dakika) ve bir anda saha karıştı! Alman temsilcisinin futbolcuları duruma ciddi tepki gösterirken, Victor Edvardsen de sarı kart gördü. Ancak olayın tartışmaları müsabaka sonunda da devam etti.

Wesley Sneijder'den sert çıkış: "Aklı pek yerinde değil"

WESLEY SNEIJDER POZİSYONU YORUMLADI

Victor Edvardsen'in özür dilemesi gerektiğini belirten Hollandalı efsane, "Bu zorbalıktır. Zorbalığın nelere yol açabileceğini biliyoruz, hayatta örneklerini gördük. Bu çok ciddi bir durum. Go Ahead Eagles, kulüp olarak bu çocuğu kulağından tutup Stuttgart soyunma odasına götürmeli ve özür diletmeli! Bir oyuncu olarak rol model olmalısınız. Bence aklı pek yerinde değil." yorumunu yaptı.

Wesley Sneijder'den sert çıkış: "Aklı pek yerinde değil"

Sıkça Sorulan Sorular

HOLLANDA EKİBİ AVRUPA'DA NE DURUMDA?
Go Ahead Eagles, şu ana kadar 5 maçta 6 puan topladı ve 27. sırada yer aldı.
