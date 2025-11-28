Wesley Sneijder'den sert çıkış: "Aklı pek yerinde değil"

UEFA Avrupa Ligi'nde Go Ahead Eagles ile Stuttgart karşılaştı. Alman ekibinin 4-0 kazandığı mücadeleye, futboldan ziyade Go Ahead Eagles forması giyen Victor Edvardsen damga vurdu. Zira İsveçli oyuncu; 71. dakikada oyuna dahil olduğu maçta, Stuttgart'ın orta saha oyuncusu Angelo Stiller'in burnuyla dalga geçti (74. dakika) ve bir anda saha karıştı! Alman temsilcisinin futbolcuları duruma ciddi tepki gösterirken, Victor Edvardsen de sarı kart gördü. Ancak olayın tartışmaları müsabaka sonunda da devam etti.

WESLEY SNEIJDER POZİSYONU YORUMLADI

Victor Edvardsen'in özür dilemesi gerektiğini belirten Hollandalı efsane, "Bu zorbalıktır. Zorbalığın nelere yol açabileceğini biliyoruz, hayatta örneklerini gördük. Bu çok ciddi bir durum. Go Ahead Eagles, kulüp olarak bu çocuğu kulağından tutup Stuttgart soyunma odasına götürmeli ve özür diletmeli! Bir oyuncu olarak rol model olmalısınız. Bence aklı pek yerinde değil." yorumunu yaptı.