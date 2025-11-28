Menü Kapat
 | Nalan Güler Güven

Bir garip dolandırıcı! Hesabına bloke konunca polise hesap sormaya gitti

Banka hesabına bloke konulduğunu gören 29 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs blokeyi kaldırmak için Antalya'dan Samsun'daki polis merkezine gitti. Şahıs dolandırıcılıktan araması olduğu ortaya çıkınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.11.2025
saat ikonu 19:52
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
saat ikonu 19:52

Alanya'da yaşayan 29 yaşındaki İ.E., para çekmek için gittiği bankada, hesabına ’un Tekkeköy ilçesindeki polis merkezi tarafından bloke konulduğunu öğrenince otobüsle ’dan Samsun’a gelerek durumu araştırmak istedi. Tekkeköy Polis Merkezine giden İ.E., neden hesabına bloke konduğunu öğrenmek istediği sırada Samsun’da ikamet edip internetten araç kiralamak isteyen bir kişinin 33 bin 400 lira parayı İ.E.’nin IBAN numarasına göndererek dolandırıldığı ve şikayette bulunması üzerine banka hesabına bloke konulduğu ortaya çıktı.

HEM SAMSUN'DA HEM ANTALYA'DA DOLANDIRICILIKTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Paranın hesabına gönderildiği için hakkında suçundan aranması bulunan İ.E., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından polis merkezinde gözaltına alındı. Yapılan araştırmada İ.E.’nin Antalya'da da yine dolandırıcılık parasının hesabına gönderilmesi sonucu hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

ANTALYA'DAKİ SUÇTAN TUTUKLANDI

Polisteki sorgulanması tamamlanan İ.E., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs, Samsun’daki dolandırıcılık olayından mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Samsun Adliyesinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Antalya’daki dolandırıcılık olayı ile ilgili Antalya Adliyesine ifade veren İ.E., bu suçtan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

