TGRT Haber
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Edin Dzeko'dan Fiorentina taraftarlarına büyük rest!

Fiorentina'nın kötü bir dönemden geçtiği günlerde Edin Dzeko'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Yıldız golcü, Fiorentina taraftarlarına seslendi ve net mesajlar verdi.

Edin Dzeko'dan Fiorentina taraftarlarına büyük rest!
Burak Ayaydın
28.11.2025
28.11.2025
Fenerbahçe'den sonra Fiorentina'ya imza atan Edin Dzeko, İtalyan futbolseverlere çağrıda bulundu. Bosnalı yıldız, takımın içinde bulunduğu krizi bu şekilde atlatamayacaklarını belirtti.

Edin Dzeko'dan Fiorentina taraftarlarına büyük rest!

EDIN DZEKO'DAN FIORENTINA TARAFTARLARINA REST

"Evet, şu an iyi değiliz, bunu kabul edebiliriz. Kötü bir dönemden mi geçiyoruz? Evet, doğru. Belki bu formayı hak etmiyoruzdur, buna da itirazım yok. Ancak evimizde oynarken, her top kaybımda ıslıklanmak yerine taraftarın desteğini hissetmek isterim. Eğer zor bir süreçten geçiyorsak, bunun üstesinden birlikte gelmeliyiz. Şu anda yaşananlar doğru değil. Bugün buradayım, yarın olmayabilirim ama takım arkadaşlarım biraz daha fazla desteği hak ediyor. Maç bittikten sonra bizi eleştirmeniz sorun değil, fakat oyun devam ederken tribünlerden destek bekliyoruz. Bu süreci tek başımıza atlatamayız. Özellikle iç sahada, bu statta taraftara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kötü oynadığımızı, çok maç kaybettiğimizi biliyorum ama maç sırasında yuhalanmak kimseye yardım etmiyor. Yirmi yıllık kariyerimde her seviyede stadyumda oynadım. Genç oyuncuların desteğe daha fazla ihtiyacı var. Sahada olumlu bir tezahürat, kötü bir pas sonrası gelen bir alkış, bir sonraki hamlenin daha iyi olabileceğini hissettirir. Negatif bir atmosfer ise oyuncuları tedirgin eder; pas vermekten, hata yapmaktan korkarsınız ve işler içinden çıkılmaz hale gelir. Art arda iki üç pas bile yapamıyoruz, bu normal değil. Hepimizin nelerin ters gittiğini sorgulaması gerekiyor. Fiziksel olarak en iyi seviyemizde olmadığımız doğru, ancak son iki haftada takımın devre aralarında çok iyi çalıştığını söyleyebilirim. Oyuncular kendilerini daha iyi hissetmeye başladı, bunu Juventus maçında da gördünüz. Zamana ihtiyacımız var, henüz zirvede değiliz."

Edin Dzeko'dan Fiorentina taraftarlarına büyük rest!

Sıkça Sorulan Sorular

FIORENTINA AVRUPA'DA NE DURUMDA?
Mor menekşeler, Konferans Ligi'nde 6 puan ile 17. sırada yer alıyor.
#Spor
#Spor
