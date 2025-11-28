Termal kameralarla görüntülendiler! Sahte pasaportla göçmen kaçırma girişimi böyle engellendi

Kategoriler
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlen operasyonla, sahte pasaportla insan kaçakçılığı yapan şahıs ve 9 düzensiz göçmen Iğdır'da yakalandı.
Kırsal bölgede yapılan araştırmalarda, şüphelinin düzensiz göçmenlere sahte pasaport temin ederek Kars'a göndermeye çalıştığı tespit edildi.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda İ.A.'nın üzerinde 10 adet sahte yabancı pasaport ele geçirildi. Öte yandan, şüphelinin Kars'a sevk etmeye çalıştığı 9 düzensiz göçmen kırsal alanda yakalandı. Yakalanan göçmenler, sınır dışı işlemlerinin başlatılması için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildi.