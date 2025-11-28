İrem Derici adliyede: 'Çok güzelim diye dava açtılar'

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturucu kapsamında kanında tıbbi ilaç maddesi bulunan ünlü şarkıcı İrem Derici adliyeye giderek ifade verdi.
Derici adliyede yaptığı açıklamada, "Çok güzelim diye dava açmışlar. Dosyayı kapatacağız işte biliyorsunuz sonuçlarımız tertemiz çıktı" dedi.
Kanında ilaç etken madde bulunduğu sorulması üzerine Derici, "Grip olana niye antibiyotik alıyorsun diye soruyor musunuz? Benim de kafam hasta. Güzel olduğum için dava açtılar" diye cevap verdi.