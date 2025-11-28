Lise bahçesinde dehşet! Öğrencilerin kavgasında kan aktı

Ankara Sincan'da bulunan bir lisenin bahçesinde öğrencilerin kavgası bıçaklı saldırıya döndü. Edinilen bilgilere göre, S.A. isimli 17 yaşındaki öğrenci, 16 yaşındaki M.H tarafından bıçaklandı. Nedeni henüz bilinmeyen kavganın ardından yaralanan öğrenci ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.