Altın yeniden yükselişte! Gram altın fırladı: İşte 28 Kasım 2025 güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın piyasasında haraketlilik haftanın son işlem gününde de sürüyor. Haftalardır süren düşüş eğiliminin ardından altın fiyatları, FED'in faiz indirimi beklentisi, merkez bankalarının agresif altın alımı ve jeopolitik gerginliklerin de etkisiyle yeniden tırmanışa geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Yarım, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 28 Kasım Cuma 2025 altın fiyatları...
Alış: 4.182,47 dolar
Satış: 4.183,16 dolar
Alış: 5.254,21 TL
Satış: 5.290,24 TL
Alış: 37.714,00 TL
Satış: 38.077,00 TL
Alış: 5.254,21 TL
Satış: 5.484,72 TL
Alış: 18.915,00 TL
Satış: 19.115,00 TL
Alış: 9.457,00 TL
Satış: 9.557,00 TL
Alış: 5.716,68 TL
Satış: 5.717,48 TL