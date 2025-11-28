Benzin ve motorine indirim! Tabela değişti: Akaryakıt fiyatlarında son durum

Kategoriler
Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek çifte indirim pompaya yansıdı. Benzin ve motorine gece yarısından itibaren indirim geldi. İşte 28 Kasım akaryakıt fiyatlarında son durum...
Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik ile vergilerdeki değişimler, akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.
Hafta başında 61 doların altına inen Brent petrolün varil fiyatı, akaryakıttaki zam furyasını indirim rüzgarına dönüştürdü.
Motorine 25 Kasım Salı günü yapılan 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından araç sahiplerini sevindirecek bir haber daha geldi.
Akaryakıt fiyatlarına cuma gününden itibaren çifte indirim geldi.
Benzinde 73 kuruş, motorinde 2 lira 11 kuruş indirim pompa fiyatına yansıdı.
İndirimin ardından 28 Kasım Cuma günü akaryakıt fiyatlarında oluşan tablo şöyle...