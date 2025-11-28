Menü Kapat
İstanbul
18°
Benzin ve motorine indirim! Tabela değişti: Akaryakıt fiyatlarında son durum

Kasım 28, 2025 07:02
1
Benzin ve motorine indirim!

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek çifte indirim pompaya yansıdı. Benzin ve motorine gece yarısından itibaren indirim geldi. İşte 28 Kasım akaryakıt fiyatlarında son durum...

2
Benzin ve motorine indirim!

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik ile vergilerdeki değişimler, akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.

3
Benzin ve motorine indirim!

Hafta başında 61 doların altına inen Brent petrolün varil fiyatı, akaryakıttaki zam furyasını indirim rüzgarına dönüştürdü.

4
Benzin ve motorine indirim!

Motorine 25 Kasım Salı günü yapılan 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından araç sahiplerini sevindirecek bir haber daha geldi.

5
Benzin ve motorine indirim!

AKARYAKITTA İNDİRİM RÜZGARI

Akaryakıt fiyatlarına cuma gününden itibaren çifte indirim geldi.

6
Benzin ve motorine indirim!

Benzinde 73 kuruş, motorinde 2 lira 11 kuruş indirim pompa fiyatına yansıdı.

7
Benzin ve motorine indirim!

İndirimin ardından 28 Kasım Cuma günü akaryakıt fiyatlarında oluşan tablo şöyle...

8
Benzin ve motorine indirim!

BENZİN FİYATLARI

  • İstanbul (Avrupa): 54.37 TL
  • İstanbul (Anadolu): 54.22 TL
  • Ankara: 55.23 TL
  • İzmir: 55.55 TL

9
Benzin ve motorine indirim!

MOTORİN FİYATLARI

  • İstanbul (Avrupa): 55.03 TL
  • İstanbul (Anadolu): 54.88 TL
  • Ankara: 56.06 TL
  • İzmir: 56.38 TL

10
Benzin ve motorine indirim!

LPG FİYATLARI

  • İstanbul (Avrupa): 27.71 TL
  • İstanbul (Anadolu): 27.08 TL
  • Ankara: 27.60 TL
  • İzmir: 27.53 TL

