EUS yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır? 2025 EUS yerleştirme açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2025 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-EUS) yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Bu kapsamda EUS sonuçları ÖSYM tarafından kullanıma açıldı.

Yerleştirme sonuçlarını bekleyen adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlarını sorgulayabiliyor.

EUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Konuyla ilgili ÖSYM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“18-24 Kasım 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-EUS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.”