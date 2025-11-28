Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Türk savunma sanayiinde yeni kamikaze İHA SKYDAGGER TOYCA 05 tanıtıldı

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği insansız hava araçları ve kullanım konseptlerine yenileri ekleniyor. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'nin yeni sabit kanat kamikaze sürü İHA'sı SKYDAGGER TOYCA 05’i duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türk savunma sanayiinde yeni kamikaze İHA SKYDAGGER TOYCA 05 tanıtıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.11.2025
saat ikonu 00:35
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
saat ikonu 00:35

Katapulttan fırlatılan yeni , videoda agresif manevralarıyla dikkat çekti. SKYDAGGER TOYCA 05, 70 kilometre menzil, 5 kilogram yüksek infilaklı harp başlığı ve tam otonom uçuş gibi özelliklerle görev yapacak.

KALKAN DİHA'DAN HAVADAN KAMİKAZE BIRAKILDI

SkyDagger ayrıca, Türk savunma sanayisi için önemli bir entegrasyon testini de başarıyla tamamladı. Testte, Bayraktar KALKAN DİHA’dan, Skydagger 7 FPV kamikaze dronu başarıyla fırlatıldı.

Bu yeni havadan fırlatma konsepti sayesinde, küçük kamikaze dronların menzili ve görev süresi önemli ölçüde artırılmış oldu. SkyDagger firması, sabit kanat İHA’dan yılda 30 binden fazla üretim kapasitesine sahip.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Letonya kıyılarına gizemli bir İHA enkazı vurdu
Almanya Rus İHA'larını vuracak! Avrupa'nın dron mücadelesi farklı bir boyut kazanıyor
IKBY’de gaz sahasında SİHA’lı saldırı: Alevler ve sirenler yükseldi
Rusya, Ukrayna'ya saldırdı, İHA'ların parçaları Romanya'dan çıktı! Hava savunma sistemleri devrede
ETİKETLER
#iha
#türk savunma sanayi
#Drone
#Kamikaze Drone
#Havadan Fırlatma
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.