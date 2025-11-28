Türk savunma sanayiinde yeni kamikaze İHA SKYDAGGER TOYCA 05 tanıtıldı

Katapulttan fırlatılan yeni İHA, videoda agresif manevralarıyla dikkat çekti. SKYDAGGER TOYCA 05, 70 kilometre menzil, 5 kilogram yüksek infilaklı harp başlığı ve tam otonom uçuş gibi özelliklerle görev yapacak.

KALKAN DİHA'DAN HAVADAN KAMİKAZE BIRAKILDI

SkyDagger ayrıca, Türk savunma sanayisi için önemli bir entegrasyon testini de başarıyla tamamladı. Testte, Bayraktar KALKAN DİHA’dan, Skydagger 7 FPV kamikaze dronu başarıyla fırlatıldı.

Bu yeni havadan fırlatma konsepti sayesinde, küçük kamikaze dronların menzili ve görev süresi önemli ölçüde artırılmış oldu. SkyDagger firması, sabit kanat İHA’dan yılda 30 binden fazla üretim kapasitesine sahip.