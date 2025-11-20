Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Letonya kıyılarına gizemli bir İHA enkazı vurdu

Letonya'da kime ait olduğu tespit edilemeyen insansız hava aracı (İHA) enkazı kıyıya vurdu. Enkazın vatandaşlar için tehlike oluşturmadığı, bir hava savunma hedefinin kalıntıları olabileceği ifade edildi.

Letonya kıyılarına gizemli bir İHA enkazı vurdu
20.11.2025
20.11.2025
saat ikonu 15:04

Baltık denizine kıyısı olan ülke 'nın batısında yer alan Liepaja şehrinin Karosta sahiline geçtiğimiz günlerde bir insansız hava aracı () enkazı kıyıya vurdu. Bölgeye giden kolluk kuvvetleri, olayla iligili orduya bilgi verdi.

Letonya Ulusal Silahlı Kuvvetleri (NBS), kıyıya vuran İHA enkazının büyük ihtimalle bir hedefinin kalıntıları olduğunu ifade etti.

Albay Maris Tutins Letonya Radyosu'na açıklamalarda bulundu. Tutins yaptığı açıklama kapsamında, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve İHA'nın Baltık ülkelerinden biri tarafından eğitim amaçlı kullanılmış olabileceğini, ancak bunun henüz kesin olarak bilinmediği dile getirdi.

Söz konusu İHA enkazının halk için herhangi bir tehdit veya bir tehlike oluşturmadığı öğrenildi.

BU İLK DEĞİL

ile yaklaşık 290 kilometre sınırı bulunan Letonya'da geçtiğimiz Eylül ayında da kuzeybatıdaki Ventspils şehri yakınlarında bir Rus İHA'sına ait parçalar sahile vurmuştu.

