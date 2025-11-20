Letonya kıyılarına gizemli bir İHA enkazı vurdu

Baltık denizine kıyısı olan ülke Letonya'nın batısında yer alan Liepaja şehrinin Karosta sahiline geçtiğimiz günlerde bir insansız hava aracı (İHA) enkazı kıyıya vurdu. Bölgeye giden kolluk kuvvetleri, olayla iligili orduya bilgi verdi.

Letonya Ulusal Silahlı Kuvvetleri (NBS), kıyıya vuran İHA enkazının büyük ihtimalle bir hava savunma hedefinin kalıntıları olduğunu ifade etti.

Albay Maris Tutins Letonya Radyosu'na açıklamalarda bulundu. Tutins yaptığı açıklama kapsamında, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve İHA'nın Baltık ülkelerinden biri tarafından eğitim amaçlı kullanılmış olabileceğini, ancak bunun henüz kesin olarak bilinmediği dile getirdi.

Söz konusu İHA enkazının halk için herhangi bir tehdit veya bir tehlike oluşturmadığı öğrenildi.

BU İLK DEĞİL

Rusya ile yaklaşık 290 kilometre sınırı bulunan Letonya'da geçtiğimiz Eylül ayında da kuzeybatıdaki Ventspils şehri yakınlarında bir Rus İHA'sına ait parçalar sahile vurmuştu.