İstanbul'da iki ayrı mevsim yaşandı: Bir yanda kar bir yanda güneş!

İstanbul 2026 yılına kar yağışıyla girdi. Okulları tatil ettirecek kadar yoğunlukta yağmasa da bazı ilçelerde kar topu oynanacak kadar keyifli anlar yaşandı. Ancak şehrin bazı ilçelerinde ise güneşli ve soğuk bir gün etkili oldu.

TAKSİM'DE KAR YAĞDI

Hava şartları ilçeden ilçeye değişti; kentin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olurken, bazı bölgelerde güneşli hava görüldü. Beyoğlu’nda aniden bastıran kar yağışı, İstiklal Caddesi’nde kısa sürede ortalığı beyaza bürüdü.

Aynı dakikalarda Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece gibi ilçelerde güneşli ve açık hava hakim oldu.

BİR YANDA GÜNLÜK GÜNEŞLİK HAVA

Özellikle kentin yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı belirgin şekilde etkisini gösterirken, kıyı şeridi ile alçak rakımlı bölgelerde ise güneşli hava şartları hakim oldu.