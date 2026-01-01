Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İstanbul'da iki ayrı mevsim yaşandı: Bir yanda kar bir yanda güneş!

İstanbul'da yılın ilk günü iki mevsim birden yaşandı. Taksim, Sarıyer gibi bazı bölgelerde yoğun kar yağışı yaşanırken Bakırköy, Beylikdüzü gibi bölgelerde günlük güneşlik bir hava vardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
01.01.2026
saat ikonu 19:17
|
GÜNCELLEME:
01.01.2026
saat ikonu 19:26

İstanbul 2026 yılına kar yağışıyla girdi. Okulları tatil ettirecek kadar yoğunlukta yağmasa da bazı ilçelerde kar topu oynanacak kadar keyifli anlar yaşandı. Ancak şehrin bazı ilçelerinde ise güneşli ve soğuk bir gün etkili oldu.

İstanbul'da iki ayrı mevsim yaşandı: Bir yanda kar bir yanda güneş!

TAKSİM'DE KAR YAĞDI

Hava şartları ilçeden ilçeye değişti; kentin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olurken, bazı bölgelerde güneşli hava görüldü. Beyoğlu’nda aniden bastıran kar yağışı, İstiklal Caddesi’nde kısa sürede ortalığı beyaza bürüdü.

İstanbul'da iki ayrı mevsim yaşandı: Bir yanda kar bir yanda güneş!

Aynı dakikalarda Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece gibi ilçelerde güneşli ve açık hava hakim oldu.

İstanbul'da iki ayrı mevsim yaşandı: Bir yanda kar bir yanda güneş!

BİR YANDA GÜNLÜK GÜNEŞLİK HAVA

Özellikle kentin yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı belirgin şekilde etkisini gösterirken, kıyı şeridi ile alçak rakımlı bölgelerde ise güneşli hava şartları hakim oldu.

İstanbul'da iki ayrı mevsim yaşandı: Bir yanda kar bir yanda güneş!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da kar gidiyor, lodos geliyor! AKOM'dan yeni uyarı: Fırtına megakenti uçuracak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okullar tatil edildi haberleri peş peşe geliyor! Eğitime kar engeli
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.