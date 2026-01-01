Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Vücudun kendi dişini yapmasını sağlayan ilaç için geri sayım başladı

Japon bilim insanları, kaybedilen dişlerin doğal yollarla yeniden çıkmasını sağlayan bir ilaç için insanlı deney sürecini başlattı. USAG-1 adlı proteinin diş büyümesini engellediği keşfedilirken, geliştirilen antikor tedavisiyle bu engel ortadan kaldırılarak diş oluşumu tetikleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.01.2026
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
01.01.2026
saat ikonu 17:39

İnsan vücudundaki kemikler kırıldığında kendini onarma yeteneğine sahipken, vücudun en sert maddesi olan diş minesi maalesef aynı iyileşme mekanizmasını barındırmıyor. Japonya'nın Osaka şehrindeki Kitano Hastanesi Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nde diş hekimliği bölüm başkanı olan Katsu Takahashi, diş kaybı veya eksikliği yaşayanlara yardımcı olmak adına kalıcı bir çözüm geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Takahashi, bugüne kadar diş büyümesini sağlayan kalıcı bir tedavi bulunmadığını, ancak toplumun beklentisinin yüksek olduğunu vurguladı.

Vücudun kendi dişini yapmasını sağlayan ilaç için geri sayım başladı

USAG-1 PROTEİNİ ENGELLENEREK YENİ DİŞLER ÜRETİLECEK

Geliştirilen teknolojinin temelinde "Uterine sensitization-associated gene-1" (USAG-1) adı verilen bir antikor yer alıyor. Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar, söz konusu antikorun farelerde ve gelinciklerde diş büyümesini baskıladığını ortaya koymuştu. 2021 yılında Kyoto Üniversitesi'nden bilim insanları, kanser tedavisinde sıklıkla başvurulan monoklonal antikor tekniğini kullanarak USAG-1'in etkileşimini bozmayı başardı.

Araştırmacılar, diş yapısı insanlarla benzerlik gösteren gelincikler üzerindeki denemelerde olumlu sonuçlar aldıktan sonra süreci insan testlerine taşıdı.

Vücudun kendi dişini yapmasını sağlayan ilaç için geri sayım başladı

İLK HEDEF 2030: HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR TEDAVİ

Eylül ayında başlayan ve 11 ay sürmesi planlanan klinik deneyler, en az bir dişi eksik olan 30 ila 64 yaş arasındaki 30 erkek gönüllü üzerinde gerçekleştiriliyor. İlacın damar yoluyla uygulanacağı çalışmada, tedavinin güvenilirliği ve etkinliği test edilecek. Hayvan deneylerinde herhangi bir yan etkiye rastlanmaması, araştırmacılar için umut verici bir veri olarak kaydedildi.

Hastanenin bir sonraki hedefi, en az dört dişi eksik olan 2 ila 7 yaş arasındaki çocuklara odaklanmak. Gelişmeler planlandığı gibi giderse, 2030 yılına kadar diş çıkaran ilacın tıp dünyasında genel kullanıma sunulması bekleniyor.

Takahashi, başlangıçta doğuştan diş eksikliği olan hastalara odaklanılsa da, ilerleyen aşamalarda dişini herhangi bir sebeple kaybetmiş herkesin tedaviye erişebileceğini öngörüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye kara teslim! 6 kentte 1743 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.