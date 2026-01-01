Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. Dönem sınav sonuçları kaç gün sonra açıklanacak?

2025-2026 Eğitim yılının AÖL 1. Dönem sınavları 20-21 Aralık'ta yapıldı.

Ocak ayına girmemizle birlikte AÖL sınav sonuçları ile ilgili sorular gündeme taşındı.

Açık lisenin yazılı sınavlarına katılan öğrenciler başarı puanları için heyecanlanmaya başladı.

AÖL SINAV SONUÇLARINA KAÇ GÜN KALDI?

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecek.

Bugünden (1 Ocak) itibaren sınav sonuçlarının açıklanmasına 19 gün kaldı.

Açık Öğretim Lisesinde puanlama sistemi 100’lük puan sistemi üzerinden uygulanmaktadır.

Bu sistemde bir dersten başarılı sayılabilmek için adayların en az 45 puan elde etmesi gerekiyor.

Sınavlarda her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanıyor.

Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini görüntüleyebilecektir.