 Selahattin Demirel

İran'da yüksek enflasyon protestolarında can kayıpları var! Pezeşkiyan'dan 'Suçu ABD'de aramayın, sorumlu biziz' mesajı

İran'da yüksek enflasyon protestolarında kan aktı. 1 güvenlik görevlisinin ve 2 protestocunun öldüğü, 7 kişinin gözaltına alındığı olaylarla ilgili Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan "Ülkede halkın geçim sorunu açıkça ortada. Suçu ABD'de ya da başkasında aramayın sorumlu olan biziz." açıklamasında bulundu.

İHA,AA
İHA,AA
|
GİRİŞ:
01.01.2026
18:46
|
01.01.2026
01.01.2026
18:46

İran'da yüksek enflasyon nedeniyle başlayan protestolar dördüncü gününde sürerken ilk can kaybı yaşandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin batısındaki Loristan eyaletinde yaşanan protestolarda Emir Hüseyin Hodayariferd adlı bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Düşman gruplara bağlı fırsatçı unsurların ani ve şiddet içeren eylemleri sonucunda bir güvenlik gücü hayatını kaybetti. Söz konusu unsurlar, halkın protestolarına sızarak ortamı çarpıtmış ve istismar etmiştir" ifadelerine yer verildi.

İran'da yüksek enflasyon protestolarında can kayıpları var! Pezeşkiyan'dan 'Suçu ABD'de aramayın, sorumlu biziz' mesajı

GÖSTERİCİLER POLİSE TAŞ ATTI

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bölgeden ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletinde yerel saatle 09.00 sularında, 50'şer kişilik gruplar halinde 150'den fazla kişiden oluşan bir kalabalık, Besic Meydanı'nda, Belediye Meydanı'nda ve Lordigan Valiliği önünde toplanarak ülke yönetimine karşı sloganlar atmaya başladı.

Daha sonra bazı kişiler kamu binalarına taş atmaya başladı, ardından da valilik binasına doğru hareket etti. Göstericilerin arasındaki bazı kişiler polise taş atmaya başlayınca polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polisin müdahalesinin ardından, kalabalığın içindeki bazı kişiler polise ateş açmaya başladı ve birkaç polis memuru yaralandı. Olaylar sırasında da 2 kişi hayatını kaybetti. Haberde, ölenlerin kimliği veya nasıl öldürüldüklerine dair ise bilgi verilmedi.

İran'da yüksek enflasyon protestolarında can kayıpları var! Pezeşkiyan'dan 'Suçu ABD'de aramayın, sorumlu biziz' mesajı

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İran'da protestoları şiddete dönüştürmeye çalıştıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. İran İstihbarat Bakanlığından bir kaynak, gözaltına alınanlardan 5'inin ABD'de bulunan devrik lider Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi ile bağlantılı olduğunu, 2 kişinin ise Avrupa merkezli gruplarla irtibatlı bulunduğunu belirtti. İsmi açıklanmayan kaynak, operasyon kapsamında 100 adet kaçak silahın ele geçirildiğini ve bu silahların ülkeye girişini sağlayan unsurların da tespit edilerek gözaltına alındığını aktardı.

"SUÇU ABD'DE ARAMAYIN, SORUMLU BİZİZ"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın geçim sıkıntısı ve yönetime yönelik tepkilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer halk memnun değilse, suçlu biziz. Suçlu yöneticilerdir. Bizim görevimiz halkın sorunlarını çözmek, halka sorun çıkarmak değil. Kurumlar, halkın sorunlarını çözmek için vardır. Ülkede halkın geçim sorunu açıkça ortada. Suçu ABD'de ya da başkasında aramayın sorumlu olan biziz. Çaba göstermesi gereken de biziz, doğru yolu ve yönü bulacak olan da çözüm üretecek olan da biziz" ifadelerini kullandı.

İran'da yüksek enflasyon protestolarında can kayıpları var! Pezeşkiyan'dan 'Suçu ABD'de aramayın, sorumlu biziz' mesajı

Adaletsizlik ve rantla mücadelede kararlılık mesajı veren Pezeşkiyan, "Meclis ve hükümet olarak halkın sorunlarını birlikte çözmeliyiz aksi halde yarın hesap vermek zor olacak. İster yönetici ister devlet olsun, herkes halkın sorunlarını gidermek için çaba göstermelidir. Mevcut adaletsizlikleri ve rantları dizginlemeye çalışıyoruz. Adaletsizliğe yol açan bir politika kalıcı olmaz. Sübvansiyon veriliyor ama alt gelir gruplarının sofrasına ulaşmıyorsa zenginlerin sofrası daha da zenginleşiyorsa bu yanlıştır. Hakkı sahibine vermekle yükümlüyüz" dedi.

"PROTESTO YASAL ÇERÇEVEDE MEŞRU HAK"

Öte yandan Tahran Valisi Muhammed Sadık Mutemedyan, protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, protestonun yasal çerçevede halkın meşru hakkı olduğunu belirterek, bu tür eylemlerin kamu düzeni ve güvenliğini ihlal etmediği sürece kabul edilebilir olduğunu ve sürecin yasal mekanizmalar üzerinden yönetileceğini ifade etti.

Son dönemde özellikle esnaf kesimi başta olmak üzere bazı grupların ekonomik sorunlara ilişkin düzenlediği protestolara değinen Mutemedyan, "Bu talepler ve protestolar, İl Güvenlik Konseyi aracılığıyla sahada incelenip yönetildi. Sorunların sakin ve mantıklı bir ortamda ele alınması için çaba gösterildi. Ancak sınırlı sayıda kişinin protestoları kamuya açık caddelere taşıyarak düzen ve güvenliği bozduğu durumlarda, emniyet güçleri yasal görevleri çerçevesinde müdahalede bulundu" ifadelerini kullandı.

#Dünya
