Dünya
 Berrak Arıcan Baş

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama: ABD, Avrupa ve İsrail’le topyekün savaş içindeyiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 2025 yılında, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla sarsılan ülkesinin artık Avrupa da dahil olmak üzere, ABD ve İsrail ile ''tam savaş halinde'' olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Devlet medyasına konuşan Pezeşkiyan, "Bence biz ABD, İsrail ve Avrupa ile tam savaş halindeyiz. Onlar bizi diz çöktürmek istiyorlar" dedi.

Pezeşkiyan, Irak ile İran arasında yaşanan 1980-88 yılları arasındaki savaşa atıfta bulunarak, "Bu savaş, bizim Irak'a başlattığımız savaştan çok daha kötü. Daha yakından bakınca bunun daha karmaşık ve zor olduğu görülüyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama: ABD, Avrupa ve İsrail’le topyekün savaş içindeyiz

İSRAİL, İRAN'A KARŞI YENİ SALDIRI HAZIRLIĞINDA

Pezeşkiyan'ın açıklamaları, dikkat çekerken, ABD medyası Hamas'ın başına da Tahran destekli Halil el-Hayya'nın geleceğinin sinyalini vererek bu gelişmenin de İran'ı güçlendireceğini öne sürdü.

Öte yandan ABD medyası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun pazartesi günü ABD'ye giderek ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a yeni saldırı planlarını sunmayı planladığını aktardı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama: ABD, Avrupa ve İsrail’le topyekün savaş içindeyiz

ABD medyasındaki haberlerde İsrailli kaynaklar İran'ın hava savunma sistemi ve balistik füze programını yeniden oluşturmaya başladığını iddia etti.

İSRAİL'DEN İRAN'A B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARIYLA GÖNDERME

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanlık Ofisi, 24 Haziran'da sağlanan ateşkesin 6'ıncı ayında İran'a videolu gönderme yaptı. İsrail Başbakanlık Ofisinin Instagram hesabından paylaşılan ve yapay zeka ile oluşturulan videoda, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısında kullandığı B-2 bombardıman uçağına yer verildi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama: ABD, Avrupa ve İsrail’le topyekün savaş içindeyiz

Videoda uçağın kokpitinde ABD Başkanı Donald Trump, yardımcı pilot koltuğunda ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yer aldı. 6 saniyelik videoya, "Zafer turumuzda, 6 ay" notu düşüldü.

Pilot Trump yardımcısı ise Netanyahu! İran'a videoyla olay gönderme
İsrail'in kararı Trump'ın kafasını karıştırdı: "Somaliland'ın ne olduğunu bilen var mı?"
#Dünya
