Yaşam
 Hüseyin Bahcivan

Erzurum, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon'da yarın okullar tatil mi, son dakika? 2 Ocak için gözler valiliklere çevrildi

Erzurum, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon'da okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. 2 Ocak 2026 Cuma günü Türkiye genelini etkisi altına alan kar yağışı devam edecek. Valilikler tarafından açıklanan bilgilere göre 20 ilde okullarda eğitime ara verildi. Öğrenciler ve veliler tarafından Erzurum, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon'da yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı araştırılıyor. 2 Ocak 2026 Cuma günü için Erzurum Valiliği, Şanlıurfa Valiliği, Tokat Valiliği ve Trabzon Valiliği'nden gelecek son dakika açıklaması bekleniyor.

Erzurum, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon'da yarın okullar tatil mi, son dakika? 2 Ocak için gözler valiliklere çevrildi
01.01.2026
01.01.2026
17:47

2 Ocak Erzurum, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon okullar tatil mi sorusu kar yağışının etkisini artırmasının ardından gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından aktarılan bilgilere göre Trabzon ve Erzurum'da 2 Ocak 2026 Cuma gününe, Tokat ve Şanlıurfa'da ise bugün gece yarısına kadar kar yağışı devam edecek. Hava sıcaklıklarının ise Tokat, Erzurum ve Şanlıurfa'da 0 derecenin altına düşmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışlarının devam etmesinden dolayı Erzurum, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon'da yarın okullar tatil mi, son dakika sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Erzurum, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon'da yarın okullar tatil mi, son dakika? 2 Ocak için gözler valiliklere çevrildi

ERZURUM YARIN OKULLAR TATİL Mİ 2 OCAK?

Erzurum Valiliği tarafından yarın okulların tatil olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Bir açıklamanın yapılmadığı taktdirde 2 Ocak 2026 Cuma günü ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime devam edilecek.

Erzurum, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon'da yarın okullar tatil mi, son dakika? 2 Ocak için gözler valiliklere çevrildi

Erzurum Valiliği tarafından yapılan son açıklamada "Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; İlimiz ve çevresinde devam eden kar yağışının bugün (01.01.2026) öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenmektedir. Gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlnama ve don ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Erzurum, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon'da yarın okullar tatil mi, son dakika? 2 Ocak için gözler valiliklere çevrildi

TRABZON YARIN OKULLAR TATİL Mİ 2 OCAK?

Trabzon'da yarın okulların tatil olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Trabzon'da kar yağışı 2 Ocak 2026 Cuma günü saat 12.00'ye kadar devam edecek. Gece saatlerinde etkisini artıracak olan kar yağışı nedeniyle sıcaklıkların 2 ila 6 derece arasında olması bekleniyor.

Erzurum, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon'da yarın okullar tatil mi, son dakika? 2 Ocak için gözler valiliklere çevrildi

Trabzon Valiliği tarafından ilerleyen saatlerde yapılacak olan değerlendirmelerin ardından okulların tatil olacağına dair bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Erzurum, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon'da yarın okullar tatil mi, son dakika? 2 Ocak için gözler valiliklere çevrildi

ŞANLIURFA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 2 OCAK?

Şanlıurfa Valiliği tarafından yarın okulların tatil olacağına dair bir açıklama yapılmadı. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan son açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle karayolu ağında ulaşımda yaşanan sorunlar giderilerek ilimiz çevre illere bağlayan karayolları ve otoyolda trafik akışı normale dönmüştür. Ancak yol zemin şartları ve aşırı şekilde yoğunlaşan sis nedeniyle sürücülerin tedbirli ve dikkatli hareket etmeleri, trafik kurallarına uymaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

MGM tarafından Şanlıurfa için paylaşılan 5 günlük hava durumu tahmin raporu ise şöyle:

Erzurum, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon'da yarın okullar tatil mi, son dakika? 2 Ocak için gözler valiliklere çevrildi

TOKAT YARIN OKULLAR TATİL Mİ 2 OCAK?

Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre AFAD ve meteoroloji verilerine göre soğuk hava dalgası nedeniyle gece saatlerinden itibaren şiddetli buzlanma ve don olaylarının yaşanabilme ihtimalinin olduğu belirtildi. Yaşanabilecek olumsuzluklardan dolayı Tokat genelinde okulların tatil edildiği açıklandı. Tokat Valiliği taraıfndan yapılan açıklama ise şöyle:

Erzurum, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon'da yarın okullar tatil mi, son dakika? 2 Ocak için gözler valiliklere çevrildi

"AFAD ve Meteoroloji verilerine göre soğuk hava dalgasının ilimizi etki altına alması nedeniyle gece saatlerinden itibaren şiddetli buzlanma ve don olayları yaşanabileceğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak; ilimiz genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim – öğretime 02 Ocak 2026 Cuma günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MGM tarafından açıklanan bilgilere göre Tokat'ta hava sıcaklıkları 2 Ocak 2025 Cuma günü -9 ila -3 derece arasında seyredecek. Kar yağışının ise bugün saat 21.00'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Erzurum, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon'da yarın okullar tatil mi, son dakika? 2 Ocak için gözler valiliklere çevrildi
