EGM ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı 2026: Özel Güvenlik (ÖGG) 118. dönem temel eğitim ve 94. yenileme eğitimi sınav sonuçları açıklandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü ÖGG sınav sonuçları için takvimi yayımladı. İlk kez sınava katılarak Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için sertifika almak isteyen adaylar sonuçlara odaklandı. Yenileme eğitimlerine katılan adaylar ise başarılı olmaları durumunda sertifikalarının süresini uzatabilecek. Silahlı eğitim alanlar için değerlendirmelere atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınavda dahil ediliyor. ÖGG sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmiyor. ÖGG sonuçları, internet üzerinden erişime açılacak. ÖGG sonuç ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Peki ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG sınav sonuçları…

ÖGG SINAV SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan takvime göre 118. dönem temel eğitim ve 94. yenileme eğitimi sınav sonuçları 2 Ocak Cuma günü erişime açılacak. Sınav sonuçlarının en geç saat 13.00’a kadar paylaşılması bekleniyor. ÖGG sınav sonuçları duyurulduktan sonra adaylar için itiraz süreci başlayacak. Sınav sonuçlarına itirazlar 5-7 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. ÖGG sonuçlarına yapılacak itirazlar, 8 Ocak tarihinde sonuçlandırılacak.

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ÖGG sınav sonuçları sınava katılan adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmiyor. Adaylar, egm.gov.tr adresinden yapılacak “ ÖGG 118. Dönem Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra sonuçları görüntüleyebilecek.

ÖGG sonuçları Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın resmi internet sayfasının bağlantısı olan /ozelguvenlik/sınav sonucları/ bölümünden paylaşılıyor.

Adaylar karşılarına gelen ekranda “ Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınav Sonuçlarını Görmek İçin Tıklayınız” ifadesine giderek sorgulama ekranına yönlendiriliyor.

ÖGG sonuçları T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu aracılığıyla sorgulanabilecek. Sınav sonuç ekranında adayların toplam puanları ve doğru yanlış cevap sayıları yer alacak.

ÖGG 118. DÖNEM TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacak)

ÖGG TEMEL EĞİTİM SINAVINDAN NASIL BAŞARILI OLUNUR?

Adayların başarı puanının hesaplanmasında yazılı sınavın genel konularından oluşan 100 soruluk birinci kısmı 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

Silah bilgisi ve uygulama puanı ise yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısım 50 puan ve adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav 50 puan olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacak.

Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için bu iki puan ortalamasını en az 60 (altmış) olması her iki kısım puanının ise en az 50 (elli) olması şartı aranır.

Silahsız olarak görev yapacak olan özellik güvenlik görevlileri sadece yazılı sınavın birinci kısmındaki soruları cevaplarla ve bu kısımden en az 60 puan almaları durumunda başarılı sayılırlar.

BAŞARISIZ OLAN ADAYLARIN KAÇ SINAV HAKKI VAR?

ÖGG temel eğitim sınavında başarısız olan adayların üç sınav hakkı kalırken, sınav başvuru ücretleri her sınav için ayrı ayrı olarak ödenecek. Silahlı sınava giren ancak silahsız kazanan adaylar, sınav hakkı kadar silahlı sınava katılabilirler.