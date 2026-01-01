Menü Kapat
Gündem
Böyle anne olmaz olsun! 3 gündür beslemediği bebeği yatağında öldü: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi: İstanbul Fatih'te hayatını kaybeden 2 aylık bebeğin, 3 gündür annesi tarafından beslenmediği ortaya çıktı. Bebeğin ölümü üzerine başlatılan soruşturmada; anne, baba, anneanne ve dede gözaltına alındı.

İstanbul Fatih'te meydana gelen olayda; dini nikahlı Y.Y. ve B.Y., 5 Kasım'da dünyaya gelen bebeklerini 30 Aralık 2025 tarihinde yatağında hareketsiz bir şekilde

Anne Y.Y.'nin bebeğinin hareketsiz durduğunu fark etmesi üzerine hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ilk incelemenin ardından bebeği hastaneye sevk etti.

Böyle anne olmaz olsun! 3 gündür beslemediği bebeği yatağında öldü: Çok sayıda gözaltı var

3 GÜNDÜR BESLEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Hastanede yapılan incelemelerde; bebeğin hayatını kaybettiği gün yaklaşık 2 kiloya düştüğü ve karın bölgesinde içe çökme olduğu tespit edildi. 19 yaşındaki Y.Y.'nin ifadesinde çelişkili cevaplar verdiği ortaya çıktı. Annenin ifadesinde bebeği 3 gündür beslemediğini söylediği öğrenildi.

Böyle anne olmaz olsun! 3 gündür beslemediği bebeği yatağında öldü: Çok sayıda gözaltı var

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Y.Y., B.Y. ile aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. "kasten öldürme" suçundan gözaltına aldı.

Böyle anne olmaz olsun! 3 gündür beslemediği bebeği yatağında öldü: Çok sayıda gözaltı var

"BU KIZ DURMADAN PARKLARDAYDI"

Apartman yöneticisi Menekşe Demirel, "Ben bu yaz kızı annesine şikayet ettim, ev sahibine de bildirdim. Burada yaşadığımızı, korktuğumuzu, madde kullanabileceğini söyledik. Dairenin kapısı açılıyordu. Evden 3 delikanlının çıktığını gördüm. Annesi uzakta çalıştığını kızıyla ilgilenmemi istedi. Biraz ikaz ettim. Erkekleri sordum. Bana içeri girmediklerinin, kapıdan konuştuklarını söylediler. Ama bu kız durmadan parklardaydı. Alt komşum bir hafta önce Y.'nin elinde çocuk bezleri gördüğünü, bezleri alıp geldiğini söyledi. Hamileliğini görmediğimizi söyledim. Ben gece 1 buçukta cama çıktım. Kapının önünde polisleri görünce şaşırdım" ifadelerini kullandı.

Bir apartman sakini Mehmet Yön ise , "Şahsın hamile kalması gibi bir durum varmış. Fakat sadece gece saatlerinde polislerin geldiğini, ondan sonra bekçilerin kapıda beklediğini biliyorum" diye konuştu.

#Gündem
