Artvin'de çığ felaketi! Bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Artvin'in Ardanuç ilçesinde dün yaşanan çığ felaketinde 3 çoban ve sürüsü çığ altında kalmıştı. Arama çalışmalarında bir çobanın cansız bedenine ulaşılmıştı.
ikinci günde, sabahın erken saatlerinde 100 kişilik uzman ekip ve jandarma ekipleri çığ altında kalan çobanları arama çalışmaları başladı.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatılan çalışmalarda ekipler saat 16.00 sıralarında çığ altında kalan çobanlardan Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın da cansız bedenine ulaştı. Kayıp 3. Çoban Bülent Gezer'i ise arama çalışmaları sürüyor.