Gündem
Artvin'de çığ felaketi! Bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberi: Artvin'de meydana gelen çığ felaketinde metrelerce karın altında kalan 2. çobanın da cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 3. Çoban Bülent Gezer'i ise arama çalışmaları devam ediyor.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde dün yaşanan çığ felaketinde 3 çoban ve sürüsü çığ altında kalmıştı. Arama çalışmalarında bir çobanın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Artvin'de çığ felaketi! Bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı

ikinci günde, sabahın erken saatlerinde 100 kişilik uzman ekip ve jandarma ekipleri çığ altında kalan çobanları arama çalışmaları başladı.

Artvin'de çığ felaketi! Bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı

ACI HABER GELDİ

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatılan çalışmalarda ekipler saat 16.00 sıralarında çığ altında kalan çobanlardan Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın da cansız bedenine ulaştı. Kayıp 3. Çoban Bülent Gezer'i ise arama çalışmaları sürüyor.

Artvin'de çığ felaketi! Bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
