Bir yanda karla mücadele diğer yanda deniz keyfi! Ocak ayında dikkat çeken görüntü

Bodrum'da hava sıcaklığı 7, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olarak ölçüldü. Yılbaşı tatili ve güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar ile turistler Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Yahşi plajlarını doldurdu.
Sahildeki vatandaşların bir kısmı güneşlenirken, bir kısmı da denize girdi. Bodrumspor Wushu Takımı Antrenörü Ali Top ve bazı sporcular da geleneksel hale getirdikleri 1 Ocak saat 13.00’te denize girme heyecanını bu yıl da yaşadı.
El ele tutuşarak denize giren grup, renkli görüntüler oluşturdu. Denizin dışarıdan çok daha sıcak olduğunu söyleyen Ali Top, geleneksel hale getirdikleri bu etkinliği sürdürmeyi planladıklarını söyledi.