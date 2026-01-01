Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bir yanda karla mücadele diğer yanda deniz keyfi! Ocak ayında dikkat çeken görüntü

Türkiye'nin birçok bölgesinde şiddetli kar yağışı devam ederken Muğla'nın gözde turistik ilçesi Bodrum'da ise vatandaşları güneşli havada denizin keyfini çıkarıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bir yanda karla mücadele diğer yanda deniz keyfi! Ocak ayında dikkat çeken görüntü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.01.2026
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
01.01.2026
saat ikonu 16:07

Bodrum'da hava sıcaklığı 7, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olarak ölçüldü. Yılbaşı tatili ve güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar ile turistler Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Yahşi plajlarını doldurdu.

Bir yanda karla mücadele diğer yanda deniz keyfi! Ocak ayında dikkat çeken görüntü

PLAJLARA AKIN ETTİLER

Sahildeki vatandaşların bir kısmı güneşlenirken, bir kısmı da denize girdi. Bodrumspor Wushu Takımı Antrenörü Ali Top ve bazı sporcular da geleneksel hale getirdikleri 1 Ocak saat 13.00’te denize girme heyecanını bu yıl da yaşadı.

Bir yanda karla mücadele diğer yanda deniz keyfi! Ocak ayında dikkat çeken görüntü

EL ELE TUTUŞUP DENİZE GİRDİLER

El ele tutuşarak denize giren grup, renkli görüntüler oluşturdu. Denizin dışarıdan çok daha sıcak olduğunu söyleyen Ali Top, geleneksel hale getirdikleri bu etkinliği sürdürmeyi planladıklarını söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yılbaşı gecesi kafeyi havaya uçurdular! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ulaşıma kar engeli! İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.