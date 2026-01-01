Yılbaşı gecesi kafeyi havaya uçurdular! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Komitenin Telegram hesabından yaptığı açıklamada, gece Herson bölgesindeki Kalançak ilçesine bağlı Horlı köyünde bulunan kafeye Ukrayna'nın mühimmatla donatılmış İHA'larla büyük bir saldırı düzenlediğini ifade etti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırısında 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşan Petrenko, "terör saldırısı" ile ilgili soruşturma başlatıldığını dile getirdi.

24 ÖLÜ, 50'DEN FAZLA YARALI

Herson bölgesinin sözde valisi Vladimir Saldo, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, sivillerin yılbaşını karşıladığı Karadeniz kıyısında yer alan Horlı köyündeki bir kafe ve otele İHA'larla gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 50'den fazla kişinin ise yaralandığını aktardı.

Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararname ile yasa dışı ilhak edilmişti.