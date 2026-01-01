Savunma sanayiinde 'ELMAS' devri başladı: Geleceğin uzmanları Manisa'da yetişiyor

Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, savunma sanayine nitelikli personel yetiştiren ELMAS Programı'na seçilen 13 okuldan biri oldu. Program sayesinde öğrencilerin ROKETSAN, TUSAŞ ve ASELSAN gibi dev firmalarda istihdam edilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında başarılı gençlere burs, staj imkanı ve istihdam desteği gibi fırsatlar sunulacak.

Savunma sanayinde Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi kapsamında yürütülen ELMAS Programına Türkiye genelinde seçilen 13 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında yer alan Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, proje kapsamındaki eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Program sayesinde öğrenciler, aldıkları eğitimle mezuniyetlerinin ardından savunma sanayinde faaliyet gösteren ROKETSAN, TUSAŞ ve ASELSAN gibi yerli ve milli firmalarda istihdam edilme fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

DIŞA BAĞIMLI OLMAYAN BİREYLERİN YETİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Savunma sanayinde Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi kapsamında, Türkiye'ye teknolojik üstünlük kazandıracak ürün ve sistemlerin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik atılan önemli adımlardan biri olan ELMAS (Etkin-Lider-Mükemmel-Akılcı-Sürdürülebilir) Programı ile mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki eğitim faaliyetlerine destek sağlanması ve savunma sanayine nitelikli insan gücü kazandırılması hedefleniyor.

Türkiye genelinde belirlenen 13 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ELMAS programına dahil edilirken, bu okullardan birisi de 1945 yılından bu yana eğitim öğretime devam eden Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Program sayesinde mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerinin, savunma sanayinde üretilen yerli ve milli ürünlerin bakım, sürdürülebilirlik ve inovasyon süreçlerinde aktif görev alması amaçlanırken, böylece dışa bağımlı olmayan, üreten, yenileyen ve geliştirebilen teknik donanıma sahip bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

ELMAS Projesi’nin ilk aşaması kapsamında, ekim ayında OSB firma yetkililerinin katılımıyla Manisa’da düzenlenen bir çalıştayla ihtiyaç belirleme süreci gerçekleştirildi. Çalıştayda, Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ATP (Anadolu Teknik Programı) Makine Teknolojisi ile Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanları başta olmak üzere hedefler belirlendi.

ELMAS Programı çerçevesinde yürütülecek çalışmalar arasında, 'Çerçeve öğretim programının tasarlanması', 'Öğretmen ve eğitmen eğitimlerinin sağlanması', 'Marka yönetimi desteği', 'Altyapı ve teknik donanım ihtiyaçlarının belirlenmesi', 'Altyapı, teknik donanım, materyal ve sarf malzemelerine yönelik destek mekanizmasının oluşturulması' yer alıyor.

Bunların yanı sıra öğrencilere yönelik eğitmen desteği, seminer ve söyleşiler, teknik geziler, firma ziyaretleri, savunma gelişim platformuna üyelik, Milli Yetkinlik projeleri olan zirve kamplara katılım gibi imkanlar da planlandı. Program kapsamında ayrıca ilk 3 öğrenciye başarı bursu, ilk 10 öğrenciye staj imkanı ve ilk 5 öğrenciye istihdam desteği sağlanması hedefleniyor. ELMAS Programı ile savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağının erken yaşta yetiştirilmesi ve Türkiye’nin bu alandaki teknolojik bağımsızlığının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Okulun programa dahil edilmesinin gururunu yaşadıklarını kaydeden Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Sena Koç, "Milli Eğitim Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı arasında geçtiğimiz Temmuz ayında bir protokol imzalandı. Elmas kapsamında okulumuz 13 okuldan biri olarak seçildi. Anadolu Teknik Programı kapsamında iki alan belirlendi. Bir tanesi makine teknolojisi alanı, bir diğeri de elektrik elektronik teknolojisi alanı. Bizler burada dört yılın sonunda çocuklarımızın almış olduğu eğitim neticesinde ELMAS programı kapsamında ülkemizin savunma sanayi alanında yetkin, kendini yetiştirmiş teknik eleman olarak yetiştirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Öğrencilerimiz tezgahlarının başında. Derdimiz öğrencilerimizin 4 yıl sonunda istenilen her yerde her ülkede bu proje kapsamında istihdam olanağını arttırabilmek. Gençlerimiz buradan almış oldukları eğitim neticesinde ilerleyen yıllarda yine ülkemizin savunma sanayinin ünlü aktörlerinden olan ROKETSAN, TUSAŞ, ASELSAN gibi savunma sanayine üretim yapan firmalarda istihdam edilmesi hem okulumuz için hem şehrimiz için ve bizler için birer gurur kaynağı olacaktır. Her şey öğrencilerimiz için" diye konuştu.

ELMAS Programının çok kıymetli bir proje olduğunu belirten Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı Dal Şefi Hüseyin Kuloğlu ise şunları söyledi: "Öğrencilerimiz burada 9. sınıftan başlayarak 9, 10, 11'i okulumuzda eğitim öğretim faaliyetine devam etmekte. 12. sınıfta çocuklarımızı işletmede meslek eğitimine gönderiyoruz. 406 tane öğrencimiz var. Bunların yaklaşık 10 tanesi kız öğrenci. 50-55'e yakın işletmemiz var. Çırak öğrencilerimiz var 50'ye yakın. Güçlü olduğumuz taraf CNC bölümümüz güçlüdür. Elektrikte de otomasyon bölümümüz güçlü. Çocuklar 9. sınıfta temel imalat işlemleri ve teknik resim derslerini görüyorlar. Daha önceleri 9. sınıflarda böyle bir eğitim yoktu. Geçen yıldan itibaren böyle bir eğitime geçildi. Öğrencilerimiz mezun olduklarında çok rahatlıkla işe girebilmekteler. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde savunma sanayisine iş yapan çok çeşitli firmalarımız var. Bizim öğrencilerimize de bu yönde bir talep var. ELMAS projesini bu bakımdan önemsiyoruz. ELMAS projesi ile Manisa'daki savunma sanayi faaliyetinin ve üretim faaliyetlerinin ihracat faaliyetlerinin bir üst noktaya taşınacağına inanıyoruz. Çalışmalarımızda teknolojik gelişmeleri ve yayınları takip etmeye çalışıyoruz. Özellikle öğrencilerden ders esnasında projeksiyon cihazı, akıllı tahtalardan istifade ederek çalışmalarımızı yürütüyoruz."