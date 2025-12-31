Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den YPG'ye net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2025’in son gününde Polatlı’daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunarak Mehmetçikle bir araya geldi.

Bakan Güler'in yanı sıra ziyarette Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.

Bakan Güler, buradaki konuşmasında Mehmetçiğe hitap ederek Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'nin (SDG) Suriye ile vardığı 10 Mart Mutabakatındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinin süreç için vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu söyledi.

Güler, “Artık SDG’nin bir an önce 10 Mart Mutabakatı’na uygun şekilde yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmesi sürecin başarısı açısından vazgeçilmez bir gerekliliktir.” dedi.

Güler, "Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerini devam ettirmesine ve herhangi bir oldubitti oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

"NİHAİ HEDEFİMİZ TERÖRÜN SONA ERMESİ"

"Halihazırda süreci, ilgili kurumlarımızla koordineli olarak ve Suriye yönetimiyle de yakın bir diyalog hâlinde temkinli ve akılcı bir yaklaşımla yönetiyor, çalışmalarımızı köklü devlet geleneğimizden aldığımız sorumlulukla ve hassasiyetle sürdürüyoruz." diyen Güler "Nihai hedefimiz 86 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

"KIBRIS, EGE VE DOĞU AKDENİZ'DE OLDUBİTTİLERE KARŞI KARARLILIĞIMIZ TAMDIR"

Terörle mücadele ve hudut güvenliğindeki başarılarının yanı sıra Mavi ve Gök Vatandaki hak ve menfaatleri de azim ve kararlılıkla koruduklarını dile getiren Güler, "Bu çerçevede ifade etmek isterim ki komşumuz Yunanistan’la her zaman iyi ilişkilere sahip olmayı ve ‘kazan-kazan’ anlayışıyla sorunlarımıza çözüm bulmayı arzu ediyoruz. Bu yapıcı tavrımızı her fırsatta dile getirmekle birlikte Kıbrıs’ta, Ege ve Doğu Akdeniz’de oldubitti oluşturma çabalarına ve hukuksuz adımlara karşı haklarımızı koruma kararlılığımız ve muktedirliğimiz tamdır. ‘Türkiye’ye rağmen’ atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURBAKANI ERDOĞAN DA TELEFONLA HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla hitap ettiği Mehmetçiğin yeni yılını kutladı. Erdoğan askerlere yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığımızda görevli kahraman askerlerimiz, sevgili kursiyerlerimiz Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Bugün bir miladi yılı geride bırakırken büyük umutlar ve büyük hayallerle 2026 yılını karşılamaya hazırlanıyoruz. Sizlerin şahsında tüm Mehmetçiklerimizin ve değerli ailelerinin yeni takvim yılını yürekten tebrik ediyorum. 2026 senesinin kahraman ordumuzla birlikte güvenlik birimlerimizin tamamı için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şanlı hilalin gökte şafaklar gibi dalgalanması için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Vatanımızın bekası, milletimizin istikbal ve istiklali uğrunda bedel ödeyen gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın yeni yılını da içtenlikle kutluyorum."

"BÖLGEMİZDE VE ÖTESİNDE İSTİKRAR İÇİN YOĞUN BİR MÜCADELE HALİNDEYİZ"

Türkiye'nin stratejik öneminin yüksel bir coğrafyada olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığımız subaylarımızdan, uzman erbaşlarımıza, yedek subay ve astsubaylara kadar her kademede kendi sınıfının en iyi kadrolarını yetiştirme noktasında kritik görevler icra ediyor. Acemi erbaş ve erlerimize askerlik mesleğinin sevdirilmesinin yanı sıra eğitim öğretime dair hemen her başlıkta yaptığı çalışmalarla göz dolduran Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Rabbim sizleri daima muzaffer ve muvaffak eylesin diyor, milletçe sizlerle her zaman gurur duyduğumuzu özellikle bilmenizi istiyorum.

Türkiye olarak 3 kıtanın kalbinde yer alan, tüm dünyanın adeta gözlerini diktiği stratejik önemi yüksek bir coğrafyada bulunuyoruz. ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış' politikamız gereğince bölgemizde ve ötesinde istikrarın hâkim olması için yoğun bir mücadele halindeyiz" diye konuştu.

"AZİZ MİLLETİ HAK ETTİĞİ AYDINLIK YARINLARA MUTLAKA KAVUŞTURACAĞIZ"

İç cepheyi güçlendirecek adımlar attıklarını söyleyen Erdoğan, "Bir taraftan iç cephemizi güçlendirirken diğer taraftan savunma sanayi başta olmak üzere her alanda oyun değiştirici nitelikte adımlar atıyoruz. Altay tanklarımızla, Fırtına obüslerimizle, ATAK helikopterlerimizle, silahlı-silahsız insansız hava araçlarımızla, menzilini sürekli artırdığımız füzelerimizle kendi imkânlarımızla geliştirdiğimiz hava savunma sistemlerimizle, savaş gemilerimiz, denizaltılarımız, insansız deniz araçlarımızla yani savunmaya dair tüm alanlarda hamdolsun büyük bir atılım içindeyiz. Çok ciddi zorluklara ve engellere rağmen elde ettiğimiz bu kazanımları kalıcı başarılara tahvil etme yolunda tarihî bir fırsat yakalamış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, biraz daha gayret ve mücadele ile inşallah bu aziz milleti fazlasıyla hak ettiği aydınlık yarınlara mutlaka kavuşturacağız" şeklinde konuştu.

Hiçbir terör örgütüne Türkiye'de müsaade etmeyeceklerini söyleyen Erdoğan, "Yeni Türkiye'yi, güçlü ve büyük Türkiye'yi tüm unsurlarıyla ilişkilendirerek kutlu bir emanet gibi bizden sonraki nesillere iftiharla teslim edeceğiz. Adı, iddiası ve istismar ettiği değer ne olursa olsun hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle sizlerin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının yeni yılını bir kez daha tebrik ediyorum. Peygamber Ocağımızın yiğit mensuplarının tek tek gözlerinden öpüyorum. Her birinizi muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı.