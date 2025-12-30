Ankara'da kritik zirve! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suriye Genelkurmay Başkanı görüştü

Ankara bugün önemli bir resmi ziyarete tanık oldu. Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Nasan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabul edildi. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu da yer aldı.

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU DAVET ETTİ

Bakanlık, sosyal medya hesabı üzerinden görüşme hakkında bir paylaşım yaptı. Bakanlığın paylaşımında Ali Nasan'ı, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun davet ettiği bilgisine yer verildi.

Ziyarete dair yapılan paylaşımda yer alan açıklama şu şekilde: "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Nasan'ı kabul etti." ifadesi kullanıldı.