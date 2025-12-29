Yılmaz Bilgen'den Suriye'de YPG operasyonu hakkında dikkat çeken açıklama! 'Operasyon için çok beklemeyeceğiz'

TGRT Haber ekranlarında canlı yayınlanan Medya Kritik programına katılan Türkiye Gazetesi Muhabiri Yılmaz Bilgen, Suriye’nin kuzeyindeki askeri hareketliliğe dair önemli açıklamalarda bulundu. Suriye hükümetinin YPG kontrolündeki bölgelere yönelik bir hazırlık içerisinde olduğunu ifade eden Bilgen, “Operasyon için çok fazla beklemeyeceğiz” diyerek sürecin kaçınılmaz bir noktaya geldiğini vurguladı. Sahadaki şartların oluşması durumunda müdahalenin kısa sürede başlayabileceğini belirten Bilgen, Türkiye’nin de sınır hattına güçlü radar sistemleri yerleştirerek muhtemel senaryolara karşı önlem aldığını kaydetti.

İSRAİL VE AMERİKA’NIN TUTUMU

Programda terör örgütü YPG kaynaklarıyla yaptığı görüşmelere değinen Bilgen, İsrail’in örgüt unsurlarına Şam’a karşı koridor ve hava desteği sözü verdiğini iddia etti. YPG’li kaynakların kendisine ilettiği bilgileri paylaşan Bilgen, “İsrail bize söz verdi. Yukarıdan koridor yapacaklar ve Şam'ı yani bir şekilde vuracağız. Ha Türkiye'ye değil ama Şam'a biz mutlaka bir set çekeceğiz yani.” ifadelerini aktardı.

ABD’nin ise belirli bölgelerdeki operasyonlara sessiz kalabileceğini ancak sivil ihlalleri konusunda hassasiyet belirttiğini dile getiren Bilgen, nizami bir ordu yapısıyla hareket edilmesi kaydıyla Washington’un Şam veya Ankara’ya sorun çıkarmayacağı yönünde duyumlar olduğunu sözlerine ekledi.