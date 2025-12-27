Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

YPG elebaşı Mazlum Abdi hain saldırıların ardından Şam'a mı geldi? Suriye'den açıklama var

Terör örgütü PKK uzantısı YPG (SDG) elebaşı Mazlum Abdi'nin Suriye'deki saldırıların ardından Şam'a geldiği iddia edildi. Haberlerin yayılması üzerine Suriye'den açıklama yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
YPG elebaşı Mazlum Abdi hain saldırıların ardından Şam'a mı geldi? Suriye'den açıklama var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.12.2025
saat ikonu 21:30
|
GÜNCELLEME:
27.12.2025
saat ikonu 21:30

Suriye basınında bugün öğleden sonra yer alan haberlerde terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG'nin birkaç gün önce Halep'te gerçekleştirdiği saldırıların ardından örgütün elebaşı Mazlum Abdi'nin Şam'a geldiği iddia edildi.

"HABERLER DOĞRU DEĞİL, REDDEDİYORUZ"

Suriye Enformasyon Bakanlığı, haberlerin yayılması üzerine resmi bir açıklama yaptı. Bakanlığın Halkla İlişkiler Müdürü Ali el-Rifai konuya ilişkin açıklamasında "Bazı medya organlarında Mazlum Abdi'nin Şam'a ulaştığına dair yayınlanan haberler doğru değildir. Bu bilgilerin doğruluğunu kesin bir dille reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

YPG elebaşı Mazlum Abdi hain saldırıların ardından Şam'a mı geldi? Suriye'den açıklama var

NE OLMUŞTU?

SDG, 22 Aralık’ta Halep kentindeki çeşitli mahallelere havan mermileri, roketatarlar ve ağır makineli tüfekler kullanarak saldırılar düzenlemiş, sivil yerleşim yerlerine ve El-Razi Hastanesi'ne yönelik saldırılarda 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralanmıştı.

YPG elebaşı Mazlum Abdi hain saldırıların ardından Şam'a mı geldi? Suriye'den açıklama var

İç güvenlik güçleri, bu saldırıların ardından sivilleri tahliye etmek ve güvenliklerini sağlamak için çalışma yürütmüştü. Suriye ordusu, 23 Aralık’ta halkı koruma ve savunma konusundaki sorumluluklarını yerine getirdiğini ve kontrol hatlarını değiştirmeye yönelik herhangi bir adım atmadan, eylemlerini yalnızca ateş kaynaklarına karşılık vermekle sınırladığı açıklamıştı.

YPG elebaşı Mazlum Abdi hain saldırıların ardından Şam'a mı geldi? Suriye'den açıklama var

Ardından SDG’den yapılan açıklamada da gerilimi düşürmeye yönelik temasların ardından Suriye hükümet güçlerinin saldırılarına karşılık vermeyi durdurma talimatı verildiği belirtilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suriye ile SDG arasında anlaşmazlık! Şam yönetimi duyurdu: Temasları askıya aldık
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
YPG/PKK, Suriye askerlerinin bulunduğu noktaya saldırdı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.