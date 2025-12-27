YPG elebaşı Mazlum Abdi hain saldırıların ardından Şam'a mı geldi? Suriye'den açıklama var

Suriye basınında bugün öğleden sonra yer alan haberlerde terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG'nin birkaç gün önce Halep'te gerçekleştirdiği saldırıların ardından örgütün elebaşı Mazlum Abdi'nin Şam'a geldiği iddia edildi.

"HABERLER DOĞRU DEĞİL, REDDEDİYORUZ"

Suriye Enformasyon Bakanlığı, haberlerin yayılması üzerine resmi bir açıklama yaptı. Bakanlığın Halkla İlişkiler Müdürü Ali el-Rifai konuya ilişkin açıklamasında "Bazı medya organlarında Mazlum Abdi'nin Şam'a ulaştığına dair yayınlanan haberler doğru değildir. Bu bilgilerin doğruluğunu kesin bir dille reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

SDG, 22 Aralık’ta Halep kentindeki çeşitli mahallelere havan mermileri, roketatarlar ve ağır makineli tüfekler kullanarak saldırılar düzenlemiş, sivil yerleşim yerlerine ve El-Razi Hastanesi'ne yönelik saldırılarda 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralanmıştı.

İç güvenlik güçleri, bu saldırıların ardından sivilleri tahliye etmek ve güvenliklerini sağlamak için çalışma yürütmüştü. Suriye ordusu, 23 Aralık’ta halkı koruma ve savunma konusundaki sorumluluklarını yerine getirdiğini ve kontrol hatlarını değiştirmeye yönelik herhangi bir adım atmadan, eylemlerini yalnızca ateş kaynaklarına karşılık vermekle sınırladığı açıklamıştı.

Ardından SDG’den yapılan açıklamada da gerilimi düşürmeye yönelik temasların ardından Suriye hükümet güçlerinin saldırılarına karşılık vermeyi durdurma talimatı verildiği belirtilmişti.