Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

7 gün 24 saat elektrik üretebilen güneş penceresi geliştirildi: Evlerde yeni dönem başlıyor

Güney Koreli araştırmacılar, gün ışığının yanı sıra gece iç mekan aydınlatmasıyla da elektrik üretebilen yeni bir şeffaf güneş penceresi teknolojisi geliştirdi.

7 gün 24 saat elektrik üretebilen güneş penceresi geliştirildi: Evlerde yeni dönem başlıyor
Kore Üniversitesi Enerji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Jun Yong-seok liderliğindeki ekip, gün boyu güneş ışığından, geceleri ise iç mekan aydınlatmasından enerji elde edebilen şeffaf bir güneş penceresi üretti. Çalışma, Kore Havacılık ve Uzay Üniversitesi ile Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KIST) iş birliğiyle yürütüldü.

24 SAAT KESİNTİSİZ GÜÇ

Geliştirilen teknoloji, zaman veya hava koşullarından bağımsız olarak istikrarlı bir enerji çıkışı sağlarken yüksek şeffaflığı korumasıyla dikkat topluyor. Sistem, gündüzleri güneş ışığını, geceleri ise iç mekan ışıklarını kullanarak 24 saat kesintisiz güç üretebiliyor.

7 gün 24 saat elektrik üretebilen güneş penceresi geliştirildi: Evlerde yeni dönem başlıyor

""Geleneksel şeffaf güneş pilleri, genellikle görünürlük uğruna verimlilikten ödün veriyor veya gelen ışığı bozarak görüntü kalitesini düşürüyordu.

Bilim insanları, ince film güneş pillerinin emilim süreci sırasında ışığın rengini bozduğunu ve binaya entegre fotovoltaik (BIPV) uygulamalarında kısıtlamalara sebep olduğunu belirtiyor. Ancak yeni sistem, hem netliği hem de renk doğruluğunu koruyarak mevcut engelleri aşıyor.

7 gün 24 saat elektrik üretebilen güneş penceresi geliştirildi: Evlerde yeni dönem başlıyor

GÖRÜNMEZ IŞIĞI ENERJİYE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Yapılan inovasyon, dağıtılmış Bragg reflektörü (DBR) ile çift yüzlü silikon güneş pillerini birleştiren özel bir yapıya dayanıyor. Optik reflektör, görünmez yakın kızılötesi ışığı seçici bir şekilde güneş pillerine yönlendirirken, görünür ışığın büyük bir kısmının geçmesine izin veriyor.

Böylelikle normalde boşa giden dalga boylarını enerjiye dönüştürürken parlak şeffaflığı korumayı ve görsel olarak nötr kalmayı başarıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Jun, teknolojinin gelecekteki kullanım alanlarına dikkat çekti: "Gelecekte teknolojimiz, sıfır enerjili binalar ve elektrikli araç camları gibi çeşitli endüstriyel sektörlerde uygulanabilir."

