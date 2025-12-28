DRAM krizi derinleşiyor: 2026’daki ürün lansmanları tehlikede

İlk seçenek, artan maliyetleri doğrudan fiyatlara yansıtmak. Ancak bu, tüketicinin üründen uzaklaşması anlamına geliyor ve pek cazip bulunmuyor.

İkinci seçenek, 8 GB gibi daha düşük bellek konfigürasyonlarına yönelmek. Ne var ki güncel yazılım platformlarının daha yüksek bellek ihtiyacı, bu seçeneği de sorunlu hale getiriyor.