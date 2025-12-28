DRAM krizi derinleşiyor: 2026’daki ürün lansmanları tehlikede

Kategoriler
Yapay zekâ talebinin tetiklediği üretim sıkıntısı DRAM pazarını kilitledi. Fiyatlar hızla yükselirken, birçok üretici yeni ürünlerini erteleme seçeneğini masaya koydu.
DRAM bellek sektörü, beklenmedik bir üretim krizinin içinde. Yapay zekâ uygulamalarına yönelik talep bir anda hızlanınca, bellek tarafında arz yetişmez oldu. Bu tablo, yakın dönemde planlanan ürün lansmanlarını da doğrudan etkiliyor. Sektör kulislerinde, özellikle 2026’da yapılması beklenen önemli tanıtımların ileri tarihlere sarkabileceği konuşuluyor.
Edinilen bilgilere göre Asus, HP ve Dell gibi büyük PC üreticileri, hızla artan DRAM fiyatlarından korunmak için Samsung ve SK Hynix ile uzun vadeli tedarik sözleşmeleri yapmak istiyor. Ancak mevcut kriz ortamında, bu taleplerin tamamını karşılamak pek mümkün görünmüyor.
Zaten yükseliş eğiliminde olan DDR5 bellek fiyatlarının, gelecek yıl yaklaşık yüzde 45 oranında artması bekleniyor. Bu ısrarlı yükseliş, PC pazarında dengeleri sarsmaya başladı. Sektör oyuncularının önünde ise üç farklı yol var.
İlk seçenek, artan maliyetleri doğrudan fiyatlara yansıtmak. Ancak bu, tüketicinin üründen uzaklaşması anlamına geliyor ve pek cazip bulunmuyor.
İkinci seçenek, 8 GB gibi daha düşük bellek konfigürasyonlarına yönelmek. Ne var ki güncel yazılım platformlarının daha yüksek bellek ihtiyacı, bu seçeneği de sorunlu hale getiriyor.