Kar yağışı ve sel Afganistan'da hayatı felç etti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan Ulusal Afet Yönetim Sözcüsü Muhammed Yusuf Hamad, ülkede meydana gelen şiddetli kar yağışı ve sellere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamad, son 3 gün içinde şiddetli kar yağışı ve seller nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını duyuran Hamad, çok sayıda evin sular altında kaldığını bildirdi.

SEL NEDENİYLE 1800 AİLE ETKİLENDİ

Olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı aksattığını belirten Hamad, selin vurduğu bölgelerde altyapının hasar gördüğünü, hayvanların telef olduğunu ve 1800 ailenin etkilendiğini ifade etti.

Hamad, selden etkilenen bölgelere ihtiyaçları belirlemek üzere ekipler gönderildiğini kaydetti.