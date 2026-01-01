Menü Kapat
Hava Durumu
Yaşam
Adıyaman, Van, Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi, var mı? 2 Ocak son dakika valilik açıklamaları

Diyarbakır, Adıyaman, Van'da 2 Ocak okullar tatil mi sorusu kar yağışının 3 ilde de devam etmesinin ardından gündeme geldi. Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Zonguldak, Çorum, Muş, Bartın ve Amasya dahil olmak üzere 17 ilde okullar tatil edildi. 17 ilde okulların tatil edilmesinin ardından Diyarbakır, Adıyaman ve Van gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından Diyarbakır, Adıyaman, Van'da yarın okullar tatil mi, var mı sorularının cevapları araştırılıyor. Diyarbakır Valiliği, Adıyaman Valiliği ve Van Valiliği'nden son dakika açıklaması öğrenciler ve veliler tarafından bekleniyor.

Adıyaman, Van, Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi, var mı? 2 Ocak son dakika valilik açıklamaları
Adıyaman, Van, Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından aktarılan bilgilere göre Adıyaman ve Diyarbakır'da kar yağışı gece yarısına kadar devam edecek. Van'da ise kar yağışı 2 Ocak 2026 Cuma günü öğle saatlerine kadar etkili olacak. Kar yağışlarının devam etmesi üzerine öğrenciler ve velilerin gözleri Diyarbakır Valiliği, Adıyaman Valiliği ve Van Valiliği son dakika açıklamalarına çevrildi. Vatandaşlar tarafından Diyarbakır, Adıyaman, Van 2 Ocak okullar tatil mi sorusunun cevabı araştırılıyor.

Adıyaman, Van, Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi, var mı? 2 Ocak son dakika valilik açıklamaları

ADIYAMAN YARIN OKULLAR TATİL Mİ 2 OCAK?

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde etkili olan yoğun kar yağışından dolayı bugün ve yarın yoğun buzlanma riskinin bulunduğu belirtildi. Yaşanabilecek olumsuzluklardan dolayı 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde okulların tatil edildiği duyuruldu. İlkokul, ortaokul ve liseler düzeyinde eğitim veren kuruluşlarda 2 Ocak 2026 tarihinde okullar tatil olacak.

Adıyaman, Van, Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi, var mı? 2 Ocak son dakika valilik açıklamaları

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Meteorolojik verilere göre, ilimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından bugün ve yarın yoğun buzlanma riski bulunduğu; bu durumun trafik güvenliğini tehlikeye düşürebileceği, ulaşımda aksamalara yol açabileceği ve öğrencilerimizin güvenliğini tehdit edebileceği değerlendirilmiştir.

Bu nedenle, 2 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (tüm resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ile rehabilitasyon merkezlerinde) eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0–6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Adıyaman, Van, Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi, var mı? 2 Ocak son dakika valilik açıklamaları

DİYARBAKIR YARIN OKULLAR TATİL Mİ 2 OCAK?

Diyarbakır Valiliği tarafından 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde eğitime ara verildiği duyuruldu. Valilik tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Meteorolojik verilere göre, 02.01.2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde hava sıcaklıklarında belirgin düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanması beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar dikkate alınarak;

2 Ocak 2026 Cuma günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Ayrıca; çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecek), malül, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Diyarbakır'da kar yağışı bugün gece yarısına kadar devam edecek. Gece yarısından itibaren ise 2 Ocak 2026 tarihinde havanın sisli ve parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise -6 ila -1 derece arasında seyrecedeği tahmin ediliyor. Buzlanma ihtimaline karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği konusunda uzmanlar uyarılarda bulunuyor.

Adıyaman, Van, Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi, var mı? 2 Ocak son dakika valilik açıklamaları

VAN YARIN OKULLAR TATİL Mİ 2 OCAK?

Van'da yarın okulların tatil olacağına dair henüz Van Valiliği tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer tarafından ilerleyen saatlerde yapılacak olan incelemelerle birlikte okulların tatil edilip, edilmeyeceğinin değerlendirilmesi bekleniyor. Van'da yarın okulların tatil edilmesi durumunda haberimizi güncelleyeceğiz.

MGM tarafından Van için paylaşılan saatlik hava durumu raporu ise şöyle:

Adıyaman, Van, Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi, var mı? 2 Ocak son dakika valilik açıklamaları

Van Valiliği tarafından ise "Van İl Geneli Kuvvetli Kar Yağışı, Kuvvetli Rüzgar ve Çığ Tehlikesi Uyarısı" başlıklı bir açıklama yayımlandı. Açıklamada kar yüksekliğinin 10-20 cm olacağı, yüksek kesimlerde ise 20 cm ve üzerinde olmasının beklendiği belirtildi. Kar yağışınn 2 Ocak 2026 Cuma günü öğle saatlerine kadar devam edeceği, daha sonrasında ise etkisini kaybedeceği ifade edildi. Çığ tehlkesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Adıyaman, Van, Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi, var mı? 2 Ocak son dakika valilik açıklamaları
#Yaşam
