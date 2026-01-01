Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
 01.01.2026

Araca binen 3 çocuk facianın kıyısından döndü! Korku dolu anlar kamerada

Bursa'da 3 çocuk yanlarındaki yetişkinle beraber otomobile binerken arkalarından gelen minibüsle dehşet dolu anlar yaşadılar. Arkadan gelen minibüs çarparak aracı savurdu. Çocukların son anda araca binmesiyle facianın kıyısından dönüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobile binen 3'ü çocuk 4 kişi, minibüsün çarpmasıyla kaza geçirdi. İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Hastane caddesinde saat 16.00 sıralarında seyir halinde sürücü M.V. (31) yönetimindeki minibüs, önünde bir süre önce durup ailesini araca almakta olan sürücü G.B. (41) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken, minibüs ise 50 metre ilerideki caminin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Araca binen 3 çocuk facianın kıyısından döndü! Korku dolu anlar kamerada

KAZA ANI KAMERADA


Kaza sonucu, otomobile binen 3 çocuk büyük şok yaşarken, sürücüler ile minibüsteki yolcu S.E. (42) ve otomobildeki yolcu 8 yaşındaki E.B. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Araca binen 3 çocuk facianın kıyısından döndü! Korku dolu anlar kamerada

