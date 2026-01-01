Araca binen 3 çocuk facianın kıyısından döndü! Korku dolu anlar kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobile binen 3'ü çocuk 4 kişi, minibüsün çarpmasıyla kaza geçirdi. İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Hastane caddesinde saat 16.00 sıralarında seyir halinde sürücü M.V. (31) yönetimindeki minibüs, önünde bir süre önce durup ailesini araca almakta olan sürücü G.B. (41) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken, minibüs ise 50 metre ilerideki caminin bahçe duvarına çarparak durabildi.

KAZA ANI KAMERADA



Kaza sonucu, otomobile binen 3 çocuk büyük şok yaşarken, sürücüler ile minibüsteki yolcu S.E. (42) ve otomobildeki yolcu 8 yaşındaki E.B. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.