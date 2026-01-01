MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Ukrayna Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov Ankara'da görüştü! İşte gündeme gelen konular

Ankara kritik bir görüşmeye tanık oldu. MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Ukrayna Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre yapılan görüşmede, Ukrayna’daki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar ve iki ülke arasındaki gerginliğin hem bölgesel hem küresel etkileri ele alındı.

Bu kapsamda barışın sağlanması için neler yapılabileceği, müzakere süreçlerinde gelinen son nokta, bölgesel ortamı dikkate alarak atılabilecek adımlar değerlendirildi.

SAVAŞ ESİRLERİNİN SERBEST BIRAKILMASI DA KONUŞULDU

MİT Başkanı Kalın ve Umerov, Ukrayna’nın Rusya’daki savaş esirlerinin serbest bırakılması ile esir takası meselesini de görüştü.

Görüşmede mevcut iş birliği formatları çerçevesinde iki ülke arasındaki sistematik çalışmaların sürdürülmeye devam edileceği konusunda da mutabık kalındı.

RÜSTEM UMEROV DA AÇIKLAMA YAPTI

Rüstem Umerov da görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı: "Türkiye ziyaretim sırasında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile bir çalışma toplantısı gerçekleştirdim.

Güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerimizi paylaştık, olası gelişme senaryolarını ele aldık ve müzakere süreçlerinin dinamiklerini ve bölgesel ortamı dikkate alarak eylemleri koordine ettik. Ayrıca savaş esirlerimizin serbest bırakılması ve Rusya tarafından yasa dışı olarak kaçırılan sivillerin ve çocukların iadesi konularını da görüştük.

Mevcut iş birliği biçimleri çerçevesinde sistematik çalışmalarımıza devam ediyoruz."